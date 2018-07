Borja García amplia el seu contracte amb el Girona fins el 2022

El Girona ha oficialitzat la renovació de Borja García, un dels seus homes amb més talent, fins al 2022. El migcampista madrileny, aterrat a Montilivi el 2015 procedent del Còrdova, és un dels pals de paller de l’època daurada que viu el conjunt gironí, arrodonida amb el brillant ascens a Primera i la continuïtat a l’elit. Borja és el cinquè jugador de la plantilla actual que més vegades ha vestit la samarreta del Girona: 114, amb 12 gols i 18 assistències. Uns registres que de ben segur ampliarà gràcies a la renovació d’un contracte que finalitzava el 2019 i ara allarga per tres temporades més.

Quique Cárcel tenia entre cella i cella segellar un acord que s’ha fet esperar, sent el quart moviment de l’estiu a les oficines de Montilivi. A l’arribada d’Eusebio Sacristán substituint Pablo Machín i a les confirmacions de les opcions de compra sobre Marc Muniesa i Johan Mojica, s’afegeix el sí de Borja García, un futbolista de perfil atractiu damunt del terreny de joc que s’adapta a la perfecció a les demandes del nou tècnic del Girona. El director esportiu i home fort del projecte blanc-i-vermell, que dilluns donarà una roda de premsa on parlarà del mercat d’estiu, segueix premiant la tasca dels herois de l’ascens. La següent carpeta és la del porter Bounou, que finalitza el 2019, amb qui les negociacions estan encarrilades des d’abans de marxar al Mundial i que només un daltabaix faria que no arribessin a bon port.