El Girona i el Celta s'enfronten amb el gol entre cella i cella

Dues de les propostes futbolístiques més atractives del campionat se citen a Montilivi mentre miren, de reüll, les places europees. Lleials als seus models de joc, mostren el bon tracte a la pilota de dos amics: Pablo Machín i Juan Carlos Unzué, una parella projectada a Sòria l’any 2010 dirigint el Numància. Allà es va començar a gestar una filosofia extreta de l’escola Cruyff que han sabut desenvolupar, amb matisos, dibuixant el seu propi segell i fent de la insistència un hàbit sota el mateix denominador comú: el gol. Si el tècnic sorià té en Stuani i Portu dues mines d’or, el navarrès disposa de Iago Aspas i Maxi Gómez, dos autèntics depredadors. En ells quatre caurà bona part de la responsabilitat col·lectiva en un duel (21.30 h, GOL) on el vencedor donarà un pas endavant cap a la setena posició, amb opcions de disputar l’Europa League el curs vinent, posant èmfasi amb il·lusió i una petita diferència: si pel Girona seria una premi pel Celta pràcticament és una obligació. “Si els considerem un rival directe vol dir que estem fent les coses bé, això és el que hem de pensar. El Celta té l’objectiu d’anar a Europa, imagineu la magnitud del que estem realitzant” resumia Machín, un relat diferent al de Unzué. “Berizzo deia que si volies assolir un objectiu primer el tenies que somiar, la meva vida ha estat una mica així. Em costa mantenir rutines, m’agrada tenir reptes nous. El meu somni des que vaig arribar aquí és aconseguir portar l’equip a Europa, serà difícil però ho tenim més a prop que abans”.

Abraçats als registres de les seves parelles golejadores, la dependència anotadora és un fet. Deixant de banda els números de Messi i Suárez, cap altre equip presenta unes estadístiques semblants a les de Iago Aspas i Maxi Gómez i Stuani i Portu, segons i tercers en el global. Els dos primers representen la millor dupla atacant del Celta dels darrers 70 anys i sumen 29 dels 43 gols totals (16 Iago i 13 Maxi), un 67’4%, veient porteria –un, l’altre o tots dos- en els darrers 5 partits en què el seu equip ha marcat. Aquesta dada, però, la superen Stuani i Portu, que fixen la xifra en 6 i acumulen 23 de les 35 dianes blanc-i-vermelles (13 l’uruguaià i 10 el murcià), un 65’7%. Absent en el derbi català contra el Barça, Stuani serà titular amb l’objectiu de seguir amb una ratxa que l’ha vist marcar en els 8 darrers partits disputats a Montilivi, els 4 últims amb victòria inclosa. “Si ens sembla una bogeria que Portu i Stuani portin tants gols, que hem de pensar de Iago Aspas i Maxi Gómez? Es beneficien de l’estil que proposa Unzué. Serà un partit molt complicat però és un al·licient per tornar a superar-nos”.

Amb la lliçó apresa

72 hores després de la golejada al Camp Nou, el Girona només pensa en la victòria. “Volem reforçar les nostres senyes d’identitat i aspirem a tornar a somriure. Ells tenen molta contundència ofensiva i es mouen bé dins dels partits d’anada i tornada. M’agradaria veure un duel dinàmic però, per damunt de tot, vull guanyar. Necessitem tornar a l’equilibri, estem previnguts”. Sense Aday, lesionat, i amb el dubte de Mojica –“si juga l’haurem d’infiltrar”-, Machín retocarà l’onze amb la possible entrada de Muniesa i Timor. D’altra banda els gallecs viatgen, amb les baixes de Cabral i Fontàs a l’eix defensiu, a un estadi que tenen molt per mà ja que en les cinc últimes visites han aconseguit tres victòries i dos empats, un fet que el Girona mirarà de resoldre al costat d’una afició conscient que podria dormir feliç en setena posició.