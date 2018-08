El Girona encara no fa oficial Roberts i es maleeix per les baixes

Eusebio Sacristán té els futbolistes comptats per encarar la seva estrena a la banqueta de Montilivi contra el Valladolid, divendres a les 20.15 h (BeIN LaLiga). Mentre es compten les hores per fer oficial l'acord amb el Manchester City per la cessió de Patrick Roberts –l'anglès ja ha entrenat al PGA amb els seus nous companys però falten detalls burocràtics–, el tècnic castellà sap que haurà de completar la llista de convocats amb els joves del Peralada que han cridat més l'atenció durant l'estiu. El buit és especialment significatiu en defensa, concretament als laterals, una posició que acumula totes les absències a causa dels problemes físics de Mojica, Ramalho i Carles Planas i de la sanció que arrossega Aday del final del curs passat. Afortunadament, s'espera que a Bounou i Timor, amb lleus molèsties, no se'ls agreugi el mal. A hores d'ara hi ha 18 fitxes ocupades. En el millor dels casos, i comptant Pedro Porro i Patrick Roberts, la xifra augmenta a 20. No hi ha més remei que mirar cap al filial.

Qui més qui menys s'imaginava que Pedro Porro no només entraria a la llista sinó que seria titular al lateral dret, a causa del seu gran rendiment, que ha convençut Eusebio, un entrenador que ha demostrat sobradament al llarg de la seva trajectòria que no li tremola el pols quan toca apostar per jugadors del planter. L'extremeny no serà l'únic futbolista citat, ja que noms com el d'Èric Montes, Giorgi o Kévin Soni tenen moltes opcions de ser-hi, veient l'allau de baixes i la falta de reforços.

De fet, a excepció de Giorgi, que només ha jugat quatre estonetes, Porro, Montes i Soni són dins del top 8 de jugadors amb més minuts aquest estiu. Qui més ha brillat, de llarg, ha sigut Porro, amb dos gols, una assistència i molts números per acabar quedant-se definitivament al primer equip. L'alineació serà molt semblant a la que va jugar contra el Getafe (3-3), amb el dubte a la porteria i els interrogants de Timor o Pere Pons al mig del camp i el Choco Lozano o Stuani al davant.