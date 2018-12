El Girona s’enfronta a un repte que no supera des de fa 70 anys

Era el 24 d’abril de 1949 quan el Girona va quedar eliminat dels vuitens de final de la Copa del Generalíssim, l’actual Copa del Rei, contra el Barça per un contundent 9-0. Aquella va ser l’única vegada que els blanc-i-vermells, que en aquells temps tenien l’obligació de dir-se Gerona i no Girona, van disputar el que fins ara és el seu sostre a la competició. Els últims anys han accedit als setzens de final en tres ocasions però el destí sempre els ha barrat els pas: la temporada 2004/05 contra l’Osasuna (0-1), la 2013/14 contra el Getafe (1-1 i 4-1) i l’any passat contra el Llevant (0-2 i 1-1). Després del 2-2 de l’anada a Mendizorrotza, el Girona rep l’Alabès (19.30 h, BeIN Sports) amb la il·lusió de trencar un malefici que fa gairebé 70 anys que dura. Tenint en compte que la gran prioritat és la Lliga, ningú es lamentarà si no ho aconsegueix. Amb tot, Eusebio vol classificar-se: “És una eliminatòria especial i ens il·lusiona continuar endavant a la Copa. Seria bonic fer un pas més, sobretot per l’afició. Ho hem de saber gestionar i ser capaços de competir amb garanties en dues competicions al mateix temps".

El val·lisoletà s’aferra a les rotacions per intentar oxigenar una plantilla reforçada pels últims resultats. El Girona, que viu la seva millor ratxa a Primera –sis partits sense perdre–, augmenta la imbatibilitat a set duels perquè a Vitòria va rascar un empat miraculós en el minut 96 gràcies a Èric Montes, del Peralada. De fet, el filial blanc-i-vermell té molt a dir en aquesta eliminatòria, perquè Eusebio ha convocat cinc homes per al partit de tornada dels setzens de final: el mateix Montes, Soni, Andzouana, Valery i el porter José Aurelio Suárez, a qui se li podria girar feina perquè Bounou va patir una lesió a l’adductor de la cama esquerra contra l’Atlètic que el descarta per a la Copa però no per a la Lliga, competició en què dilluns els gironins jugaran a San Mamés. El titular contra l’Alabès serà Gorka Iraizoz. “Va jugar a l’anada i jugarà la tornada, ho tinc clar. El partit de dilluns ens queda lluny, i encara no sabem si Bounou en té per a molt o no. Sembla que no és important, tot i que hem d’esperar i comprovar l'evolució”, afegeix Eusebio.

Pedro Porro, Pere Pons i Stuani descansen

Tres dels pilars gironins han quedat fora de la llista i no vestiran pantalons curts contra l’Alabès: Pedro Porro, Pere Pons i Stuani. Eusebio, tal com farà Abelardo, repartirà els minuts entre els jugadors que n’acumulen menys a la Lliga. L’única diferència és que el tècnic del Girona no compta amb prou recursos per doblar les posicions perquè tenint en compte que la plantilla és curta (21 homes) i que tots els carrilers esquerres han caigut pel camí (Mojica, Aday, Planas i Muniesa), alguns futbolistes hauran de repetir presència. Per a Douglas Luiz i Portu, recuperats recentment, jugar significarà començar a agafar el ritme competitiu després d’un mes aturats per lesió. Eusebio podria alinear un onze semblant a aquest: Gorka; Èric Montes, Alcalá, Juanpe; Valery, Andzouana; Douglas, Àlex Granell; Portu, Lozano; Doumbia. En tot moment hi ha d’haver set jugadors del primer equip sobre el terreny de joc.

Ara fa un any que Abelardo va agafar el timó d’un Alabès que amb l’asturià a la banqueta ha viscut una transformació espectacular i és quart a la Lliga, amb tres punts més que el Girona. Abelardo es va estrenar a Montilivi capgirant un 2-0 amb un 2-3 gràcies a un hat-trick d’Ibai Gómez. Un resultat que ara els donaria la classificació que el Girona intentarà assolir per primera vegada en set dècades.