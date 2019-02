260x366 Girona, ets meravellós / DENIS DOYLE / GETTY Girona, ets meravellós / DENIS DOYLE / GETTY

El Girona, en aquest any i mig que fa que llueix el seu nom a la Primera Divisió, serà per sempre més un equip inoblidable. Ja no és només pel que fa, sinó per com ho fa. Valent allà on va, no abaixa el cap. No té motius per fer-ho. La duresa de l’elit s’està veient durant aquest segon curs, en què el camí no és tan plàcid com en el debut. Però segueix meravellant perquè pensa en gran. Perquè ho sent i perquè està enamorat d’una proposta que al mateix temps enamora. És imperdonable que algú es posi a dubtar d’una plantilla que ha fet reals els somnis més agosarats de tota una ciutat.

Tot i els problemes, no només no ha caigut mai en zona de descens, sinó que ha guanyat el Vila-real, el València i l’Espanyol. Va fer història a la Copa eliminant l’Atlètic i tothom va plorar amb l’empat al Camp Nou contra el Barça. Potser no tornarà a lluitar per Europa, però assolir la permanència –que l’assolirà– serà la seva particular Lliga de Campions. Ara també pot dir que ha guanyat al Santiago Bernabéu. Girona, ets meravellós!