El Girona negocia la incorporació d’Iván Alejo

Iván Alejo podria aterrar a Montilivi durant el mercat d’hivern. El futbolista, de 23 anys, que no compta amb la confiança de Bordalás al Getafe –només ha jugat quatre partits de Lliga i l’últim va ser al mes de setembre, tot i que a la Copa ha participat- veu amb bons ulls l’interès de Quique Cárcel, que va assegurar fa unes setmanes que el Girona es reforçarà davant l’allau de baixes als carrils. L’opció que pren més força és la d’una cessió fins a final de curs. L’interrogant a la negociació apareix sobre la possibilitat de pactar una opció de compra preferencial, una d’obligatòria, o lligar una cessió pura, perquè el Getafe va pagar uns quatre milions per Alejo aquest estiu i no vol perdre-hi diners. Lligat per l’estret marge de maniobra, el Girona tampoc pot afrontar operacions de gran magnitud. Amb un límit salarial de 37 milions, només el Rayo, l’Osca i el Valladolid –els recents ascendits-, tenen menys fortalesa econòmica.

Alejo, amb contracte fins al 2023 i amb altres opcions sobre la taula, sol actuar en les posicions d’atac del costat dret -sigui fent d’interior o d’extrem-, i s’adapta al perfil que desitja Eusebio per jugar al carril. La seva incorporació serviria per oxigenar una plantilla curta d’efectius i amb un calendari atapeït, amb la classificació per als vuitens de la Copa. Sacrificat i amb bon toc de pilota, Alejo s’ha convertit en un dels objectius de Quique Cárcel, que recentment també va viatjar al Brasil per seguir de ben a prop les evolucions d’alguns futbolistes sud-americans que el Girona té a la llista de possibles reforços.