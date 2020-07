El Girona presenta la candidatura a l’ascens (1-0)

A Montilivi la mà de Francisco ja es comença a notar. I no només perquè no hagi perdut cap partit des de la seva arribada –set punts de nou-, ni li hagin marcat cap gol, sinó perquè demostra personalitat. Contra l’Almeria, amb qui té el gol-average en contra pensant en un hipotètic empat en les eliminatòries que vindran i que s’ha passat tot el curs per sobre a la taula, va guanyar gràcies a un penal marcat per Stuani (1-0). És el segon gegant que derrota en pocs dies, comptant el Saragossa. Cap candidatura a l’ascens podria ser tan contundent com aquesta.

El tècnic andalús va introduir tres canvis: Calavera per Maffeo, que s’ha acomiadat de la Lliga regular per una lesió, Aday i Borja García. El Girona es va sentir a gust manant, cosa que va fer durant tota la primera part. Es trobava faltar, la sensació. Amb espais va voler ser profund, però a efectes pràctics no va crear gaire perill, que és del que es tracta. No es pot tenir tot, van sobrar males decisions. Fernando va haver de treballar en xuts de Stuani i Aday, mentre la defensa va rebutjar un xut d’un Borja desaparegut. El ritme el posava Samu Saiz, per descomptat.

Pels visitants, Darwin Núñez va avisar tres vegades: amb un cop de cap fregant el pal que va fer témer el pitjor, en un tímid contraatac i en una jugada individual que va obligar Riesgo a una gran intervenció. Els dos darrers, després d’una sortida dels vestidors molt deficient dels gironins i en què l’Almeria va fer un pas endavant en l’intent d’esgotar les seves opcions d’ascens directe. De mica en mica, el Girona es va anar encongint. Allà va aparèixer Valery, que va donar un aire nou provocant un penal que Stuani no va fallar i deixa un marge de quatre punts quan en falten nou per assegurar el play-off.