El Girona presumeix de visió de futur apostant pel talent de Pedro Porro i Jairo

Amb la mateixa velocitat amb què es desfà dels rivals, el creixement de Pedro Porro, renovat fins al 2023, sembla que no té sostre. “Vull agrair al club la seva aposta, quan vaig arribar al juvenil no pensava en res de tot això. Treballo dia a dia i desitjo aprofitar totes les oportunitats que m’arribin, sigui aquí o a Peralada”, ha dit l’extremeny en l’acte de renovació del seu contracte, la quarta operació des de la seva arribada ara fa un any, procedent del Rayo Vallecano. “Sempre m’han assegurat que el projecte del Girona és seriós, la gent és encantadora i s'hi pot viure bé. No vaig tenir cap dubte a l'hora de venir aquí”. Format al Gimnástico Don Benito, Pedro Porro ha tingut 365 dies de somni, premiats amb el debut a Primera divendres passat. “Estava una mica nerviós, però intento tornar la confiança sobre el terreny de joc”. En el curs amb el juvenil del Girona a la Divisió d’Honor l’extrem va marcar 15 gols i va fer 30 assistències, i amb el Peralada va marcar 3 gols en 5 partits. Després de debutar a la Copa de la mà de Pablo Machín, el club va millorar-li el contracte al mes de juliol i se li va fixar una clàusula aproximada de 5 milions. L’interès de diversos clubs –Porro ha rebutjat totes les ofertes– i el debut a l’elit han propiciat que la clàusula hagi augmentat fins als 20 milions i que s'hagi prorrogat el vincle un curs. Si arriba als 10 partits, tindrà fitxa de la primera plantilla i veurà com la clàusula puja una mica més. “L'Eusebio em diu que estigui tranquil, em costa una mica defensar, però m’estic trobant còmode. El Girona és una família, tothom t’acull i et tracta com a un més. Estic molt content, no és senzill fer aquest pas”, ha valorat.

“Agraïm tota la tasca que es fa a la base, amb persones com l’Albert Siria, el Dani o el Siscu. Es treballa en silenci i cada dia som més professionals. El que ha fet el Pedro és un missatge important intern de com estem fent les coses, volem que creguin en el nostre projecte”, ha explicat Quique Cárcel, el director esportiu del Girona. “Creiem en la idea d’apostar per la base i ara piquem a unes portes on abans, econòmicament, no podíem picar. D’aquí ve l’acord amb el Peralada, que ens permet que els nois que surten del planter tinguin un repte a l’abast”. Sobre el paper de l’extremeny al sistema d’Eusebio, que l’ha dotat de més exigències en l’àmbit defensiu, Cárcel ha destacat la bona resposta del jugador. “Se sent més a gust en zones pròximes a l’àrea però ja intuïa que es podia adaptar bé al lateral, Porro és profund i té capacitat d’arribada. Quan jugues a l’elit, la responsabilitat de ser un jugador important en zones decisives no és fàcil. Per les virtuts que té, havia d’anar creixent des de posicions en què se sentís còmode, tot això l’ha ajudat a créixer. Té una inconsciència molt bona, és valent, la seva actitud em recorda la de Maffeo. Tot just està començant i ha d’anar pas a pas, ha de continuar amb aquesta humilitat i els peus a terra”.

Jairo no sap si es quedarà

El Girona també ha incorporat l’extrem de l’Extremadura Jairo Izquierdo fins al 2022, per una xifra pròxima als 300.000 euros. “Tot ha anat molt de pressa i no m’ho creia, és una alegria immensa. Jugar aquí és un salt molt important, qualsevol futbolista treballa per millorar. Tinc clar què vull fer i anhelo continuar avançant”, ha argumentat el jugador canari, que arriba amb unes molèsties musculars i desconeix el seu present més immediat. “L’opció de sortir cedit hi és, ja veurem què passa. Tinc unes molèsties musculars que no m’han permès entrenar-me però estic a la fase final i no condicionarà cap operació”. L’extrem, que pot jugar en qualsevol de les dues bandes, va rebre els elogis de Quique Cárcel. “Ve de fer una temporada notable i amb el nou canvi de sistema entra dins les qualitats que exigeix Eusebio. Pensem que té nivell per estar a la primera plantilla, no tinc cap dubte que farà parlar. Hem d’acabar de pensar si el millor per a ell és quedar-se o sortir, en funció de què ens ofereixi el mercat”. El Girona també està pendent d’incloure’l en una possible operació a Cadis que faria arribar Álvaro García. La de Jairo és la segona cara nova després de la de Patrick Roberts, en uns dies plens d’activitat i en què la joventut ha acaparat tot el protagonisme. “El Pedro és una alegria, el Patrick té nivell i el Jairo és futur. Els joves donen un plus a l’equip però això no vol dir que pugui arribar un perfil més veterà. No mirem el DNI, quan fitxem, però és cert que això ens aporta patrimoni”, ha finalitzat.