Granell renova amb el Girona fins al 2021

El Girona ha fet oficial la renovació d’Àlex Granell per a les properes tres temporades, després d’uns mesos d’estira i arronsa en les negociacions. El club blanc-i-vermell s’ha volgut assegurar la continuïtat d’un dels seus principals baluards en les seves primeres passes a l’elit, premiant un rendiment en consonància als mèrits contrets damunt del terreny de joc. El segon capità de la plantilla acabava contracte a final de curs i era lliure de negociar amb qui volgués des del passat 1 de gener, ja que la llei vigent permet establir negociacions sis mesos abans de la seva finalització, sense penalització. L’objectiu de totes les parts no ha estat cap altre que l’ha d’arribar a un acord que satisfés tothom. Tres mesos d’intenses negociacions culminen amb una encaixada de mans que tranquil·litza l’afició gironina, desitjosa de veure com un dels seus símbols segueix vestint la seva samarreta.

Àlex Granell, per mèrits propis, és una de les sorpreses agradables de la millor lliga del món. Assistent de luxe i encarregat de dur l’estratègia de la pissarra a la gespa amb una eficàcia fora de tot dubte, continuarà al club que el va veure créixer en la seva etapa de formació. Amb aquest acord, que serà presentat aquest dijous en un acte oficial que tindrà lloc a la sala de premsa de Montilivi, tothom hi surt guanyant.

Aquest és el primer dels moviments que tindrà lloc els propers dies. Després de fer oficial la continuïtat de Juanpe, el Girona renovarà Aday i Alcalá, que acaben contracte el 2019. També hi haurà novetats en l’apartat d’incorporacions. Zeca ja és a la ciutat negociant ser el primer fitxatge del mercat d’hivern gironí.