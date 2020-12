El 4-3-3 amb menys convicció de la història del Barça

"Demostreu-me que estic equivocat". I al dissetè partit, després de dues derrotes doloroses, Koeman va provar sort amb el 4-3-3. Es dirà que l'holandès ha aguantat amb el seu estimat 4-2-3-1 fins que la pressió del vestidor l'ha estovat, que els jugadors s'han tornat a imposar. Però en realitat el tècnic també es va treballar un argument per tornar al seu dibuix predilecte. "Contra el Llevant us vaig posar com volíeu i vau patir per guanyar", podrà dir als seus futbolistes. I tindrà raó, encara que tot seguit algú li haurà de recordar que Braithwaite no és extrem i que Riqui Puig o Aleñá –zero minuts– juguen millor d'interior que Griezmann o Coutinho.

Celebració sense somriure. El tercer gol en jugada de Messi aquesta temporada va significar tres punts per retallar distàncies a la classificació. L'argentí va resoldre un partit incòmode gràcies a la fe de De Jong en una pressió i a un xut carregat de ràbia que va superar Aitor Fernández, el porter que més aturades fa a la Lliga. El 10 va celebrar la diana amb el puny tancat i el rostre seriós, conscient que trencava una ratxa massa frustrant per a la seva voracitat i que alhora és simptomàtica d'un Barça en crisi. Quatre partits li queden al 2020, quatre estacions per comprovar si Messi torna a somriure. Ni que sigui en el moment en què li toqui superar els 642 gols de Pelé amb el Santos.

Porter de futbol sala. El capità va salvar el Barça de perdre punts per primer cop a la seva història a casa contra el Llevant, però si els granotes no van arribar al descans amb el marcador favorable va ser gràcies a Marc-André ter Stegen. El porter blaugrana va neutralitzar l'ocasió més clara de la primera part, obra de De Frutos, amb una aturada més pròpia del futbol sala que del futbol. Es va fer gran per tapar el forat i va provocar un xut funcionarial que el davanter valencià lamentarà tota la setmana. L'alemany ja ha reparat l'errada del dia del Cadis, en què un malentès amb Lenglet va causar el 2-1.

El VAR, de vacances. Malgrat la victòria final, el Barça va haver de lamentar una altra actuació curiosa del VAR en el partit contra el Llevant. Amb 0-0 al marcador i pressionat per Braithwaite, Rubén Vezo va intentar refusar una pilota de cap quan queia a la gespa, però en comptes d'impactar la bola amb el front ho va fer amb la mà. Tot dins de l'àrea d'Aitor Fernández. De Burgos Bengoetxea no va assenyalar res, però va demanar la segona opinió de Jaime Latre, l'àrbitre a Las Rozas, que va deixar continuar el partit. ¿No havíem quedat que s'assenyalaven totes les mans desenganxades del cos? (Totes inclou també la d'Umtiti al temps de descompte).