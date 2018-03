Hamilton mana en els entrenaments de Melbourne

Amb la 73a 'pole' de la seva carrera, el britànic Lewis Hamilton sortirà al capdavant en el primer Gran Premi de la temporada de F1, a Melbourne. Podeu llegir la prèvia del Mundial aquí.

El pilot anglès, que busca el seu cinquè títol, ha dominat al circuit semiurbà d'Albert Park. Amb una milla volta d'1:21.164 ha superat el finlandès Kimi Räikkönen (Ferrari). Tant Räikkönen com l'alemany Sebastian Vettel, l'altre pilot titular de Ferrari, han atribuït el temps de Lewis Hamilton al "mode festa" del seu monoplaça. "No hi ha un botó extra", ha replicat a la roda de premsa l'anglès. "Llavors, què has estat fent abans?", li ha preguntat l'alemany, intrigat pels temps de Hamilton, primer més lent i després impossible d'aturar. "Estava esperant a quadrar una bona volta per esborrar-te el somriure de la cara", li ha respost Hamilton.

Aspirants tots dos a un cinquè ceptre mundialista, Hamilton i Vettel estan cridats a lluitar pel triomf amb Räikkönen i amb l'holandès Max Verstappen, que ha col·locat el Red Bull al quart lloc. Carlos Sainz (Renault) sortirà des de la novena posició i Fernando Alonso (McLaren Renault), dues vegades campió del món de F1, s'ha quedat fora a la Q2 per un petit error de conducció que l'ha relegat a l'onzena posició.