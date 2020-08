Hamilton no para de col·leccionar ‘poles’

L’anglès Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula 1, mai en té prou. Als entrenaments oficials del Gran Premi de Bèlgica va aconseguir la seva sisena pole al circuit de Spa-Francorchamps, una fita mai assolida per cap altre pilot, i va arribar a les 93 primeres posicions de sortida. Cada cop més a prop de les 100 poles, Hamilton imposa el seu ritme en un Mundial on Mercedes no té rivals. I encara menys la històrica escuderia italiana Ferrari, que està vivint una nova temporada per oblidar. A Bèlgica els seus dos pilots, Leclerc i Vettel, van ser eliminats a la Q2.

Hamilton, que va treure més de mig segon al segon classificat, el seu company Valtteri Bottas, després de cobrir els 7.004 metres de la mítica pista belga en un minut, 41 segons i 252 mil·lèsimes, va dedicar la pole a l’actor nord-americà Chadwick Boseman, protagonista del film Black panther, mort divendres als 43 anys de càncer. Boseman, com Hamilton, havia utilitzat la seva fama per lluitar contra el racisme. I en una temporada en què el britànic ha decidit utilitzar la seva veu per exigir justícia, va voler recordar la figura de l’actor. “M’han despertat aquesta nit per explicar-me la notícia, li dedico aquest èxit”, va dir Hamilton, satisfet per la feina de l’equip Mercedes. “Cada volta ha sigut millor que l’anterior i tota la gent que ha treballat a l’ombra ha tornat a fer una feina sensacional”, va explicar Hamilton, que podria aconseguir la victòria número 89 a la Fórmula 1 i quedar a tan sols dos triomfs del rècord històric de l’alemany Michael Schumacher, que es va imposar en 91 ocasions.

Ferrari s’ensorra

Hamilton encapçala el Mundial amb 132 punts, 37 més que el neerlandès Max Verstappen (Red Bull), que sortirà tercer al Gran Premi (15.10 h, Movistar F1). Pel mig hi haurà el Mercedes de Bottas. Els dos Ferrari, en canvi, no aixequen cap i cada Gran Premi semblen rodar pitjor. A Bèlgica, el monegasc Charles Leclerc serà tretzè i l’alemany Sebastian Vettel catorzè . L’espanyol Carlos Sainz, que la temporada vinent correrà amb Ferrari, sortirà setè.