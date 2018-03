Hisenda rebutja l’oferta de Cristiano i manté la via penal

El cas de presumpte frau fiscal de Cristiano Ronaldo ha fet un nou gir de guió. Hisenda no ha acceptat la proposta del davanter portuguès del Reial Madrid, que hauria ofert una quantitat molt inferior a la que li reclamava l’Agència Tributària. Si al futbolista se l’investiga per un presumpte frau de 15 milions i li reclamen que en pagui 25 -els diners defraudats més la multa-, Cristiano hauria posat sobre la taula menys de cinc milions d’euros. Una xifra totalment insuficient per a Hisenda, que ha rebutjat la proposta i, per tant, manté la via penal contra ell.

Després que transcendís la informació, Cristiano va reaccionar a través de les xarxes socials. Amb un missatge a Instagram va qualificar les informacions de “notícies falses” i va acusar els mitjans d’“intentar apagar el bon moment” que està vivint.

A Cristiano se l’acusa d’haver ocultat a Hisenda, entre els anys 2011 i 2014, ingressos derivats dels drets d’imatge per valor de 59,9 milions d’euros. En conseqüència, en correspondria una quota tributària impagada de 14,7 milions, segons el ministeri públic. Uns diners que, segons la investigació, hauria ocultat de manera totalment voluntària.

Per fer-ho hauria utilitzat una empresa amb seu a les illes Verges britàniques, un paradís fiscal, anomenada Tollin Associates LTD. I aquesta empresa hauria cedit l’explotació dels seus drets d’imatge a una altra companyia, Multisports&Image Management LTD, situada a Irlanda. El davanter, doncs, s’enfronta a penes de presó d’entre un i cinc anys per cadascun dels delictes, és a dir, per cada declaració de renda en què va ocultar els ingressos.

Fins ara Cristiano sempre havia mantingut la seva innocència. De fet, en la declaració que va fer l’estiu passat als jutjats de Pozuelo de Alarcón va negar rotundament totes les acusacions. Però amb el pas dels dies ha canviat de parer i s’ha obert a un pacte, especialment després que transcendís que la fiscalia demana vuit anys de presó per a Xabi Alonso, excompany seu al Reial Madrid i també acusat de frau fiscal. En el cas del migcampista, havia deixat de pagar cinc milions a Hisenda, un terç dels diners presumptament defraudats per Ronaldo.

Els assessors de Cristiano, doncs, l’havien aconseguit convèncer que la millor opció era pactar i no anar a judici, encara que això li comportés declarar-se culpable de manera oficial. L’estratègia passava perquè s’estalviés la fotografia entrant als jutjats. Però Cristiano no està disposat a pagar la quantitat que li demana Hisenda i ha fet una oferta a la baixa, d’entre quatre i cinc milions, segons les fonts.

Després d’aquesta negativa, el procés entre Cristiano i Hisenda segueix obert, a l’espera que el jugador accedeixi a pagar la totalitat de la multa que li reclama l’ens públic.