Es retira Iker Casillas, llegenda del Reial Madrid i de la selecció espanyola

Iker Casillas no tornarà a trepitjar la gespa com a jugador. El que va ser el porter insígnia del Real Madrid i de la selecció espanyola penja els guants als 39 anys després de guanyar fa pocs dies el seu últim títol: la Taça de Portugal. El de Móstoles no va jugar la final contra el Benfica amb el Porto (1-2), però els seus companys van tenir el detall de deixar-li aixecar el trofeu.

Després d'un any i dos mesos sense jugar a causa d'un atac del cor, Casillas ha fet oficial a través de les xarxes socials el que tothom ja esperava. "L'important és el camí i la gent que t'acompanya mentre el recorres. El destí al qual et porta arriba sol amb esforç i treball. Crec que puc dir, sense dubtar, que els meus han sigut el camí i el destí somiats", ha escrit l'excapità de la selecció espanyola per acomiadar-se.

Lo importante es el camino que recorres y la gente que te acompaña, no el destino al que te lleva, porque eso con trabajo y esfuerzo, llega solo y creo que puedo decir, sin dudar, que ha sido el camino y el destino soñado #Grac1as pic.twitter.com/xb8ucs9REh — Iker Casillas (@IkerCasillas) August 4, 2020

El madrileny s'ha passat 14 mesos allunyat dels terrenys de joc, però no s'ha desvinculat del món del futbol. A principis d'any es va postular com a possible rival de Luis Rubiales a les pròximes eleccions a la Real Federació Espanyola de Futbol. Una candidatura que Casillas va acabar retirant perquè va creure que no tocava "dividir en comptes de sumar" en un context de crisi com l'actual.

Més de 1.000 partits i 24 títols oficials

Les reaccions a la seva retirada oficial no s'han fet esperar. Excompanys d'equip, futbolistes, entrenadors i clubs de tot el món enalteixen la seva figura i honoren l'excapità del Madrid com un ídol, un referent i una llegenda. El club blanc, al qual va pertànyer durant 25 anys, ha transmès el seu "reconeixement, la seva admiració i el seu afecte" a Casillas, a qui considera "el millor porter de la història del club i del futbol espanyol".

Aquest reconeixement es fonamenta en 16 temporades i més de 700 partits de servei sota pals al Madrid, 167 internacionalitats amb la selecció espanyola absoluta, quasi 150 aparicions en quatre temporades al Porto i un total de 24 títols oficials. Casillas, que assessorarà Florentino Pérez a partir d'aquest estiu, difícilment es tornarà a repetir. Menja a la taula de Xavi, Iniesta, Raúl, Zarra o Gento, autèntiques llegendes del futbol espanyol.