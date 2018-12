Jasper Cillessen, un luxe inassumible

Em sap greu dir-ho, però crec que les hores de Jasper Cillessen al Barça estan comptades. El problema és la qualitat. Concretament, tenir massa qualitat. Viure a l’ombra de Marc-André ter Stegen no ha de ser fàcil, sobretot si el dia que surts a jugar demostres a tot el món que ets capaç de fer les coses igual de bé que l’alemany. L’empat dels blaugranes contra el Tottenham, que entre altres coses serveix per allargar la ratxa d’imbatibilitat al Camp Nou en partit de Champions, no s’entendria sense l’exhibició de l’holandès.

I és que Cillessen seria titular indiscutible a qualsevol equip que aspiri a guanyar la Champions. És àgil de reflexos, segur en les centrades, hàbil en l’un contra un i amb sortida de pilota amb els peus, una sortida, per cert, en què destaca un xut potent i ben col·locat que ha servit en alguna ocasió -penso en la final de Copa d’aquest estiu- perquè l’equip agafi el rival en calces i acabi marcant un gol.

El porter holandès va demostrar tots els seus registres davant del Tottenham, incloent-hi una aturada sobre la línia de gol quan Lucas Moura ja gairebé l’estava celebrant. El dia que el Barça podia estar sota sospita perquè no s’hi jugava res i havia fet moltes rotacions, el porter va acabar amb les especulacions.

L’estiu passat Cillessen ja va estar pensant en deixar el club. És normal que ho mediti, perquè mig Europa es barallaria per aconseguir els seus serveis. Es pot fer el debat sobre si Ter Stegen és millor que Cillessen, i segurament s’arribaria a la conclusió que l’alemany supera l’holandès, però només per petits detalls. Per tant, no és una qüestió de justícia o injustícia. Ni tampoc es tracta tant d’una qüestió econòmica, tot i que també són importants en aquest món cada vegada més inflacionat del futbol, sinó de trobar el reconeixement que no està tenint al Camp Nou.

Fa uns anys, amb Ter Stegen i Claudio Bravo, Luis Enrique repartia les competicions: Lliga per a Bravo i Copa i Champions per a l’alemany. Una manera de dir que no hi ha ni titulars ni suplents. És difícil que Valverde apliqui també aquesta fórmula -fins ara no ho ha fet-. I, segurament, fa bé de deixar les coses com fins ara, donant a Cillessen els minuts fixos de la Copa. Però si l’holandès acaba dient prou, no només hi tindrà dret. També tindrà tota la raó del món. I no serà pas culpa de ningú. Simplement, que és molt bo i vol més protagonisme. Lògic.