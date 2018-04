Joventut-RETAbet Bilbao: una final per evitar el descens a Badalona

El Divina Seguros Joventut viurà aquest diumenge (12.30 hores), a l'Olímpic de Badalona, una autèntica final contra el RETAbet Bilbao, l'equip que ara mateix marca la salvació del descens a la Lliga Endesa. La 'Penya' és última a la classificació amb dues victòries menys que els bilbaïns, antepenúltims, pel que el triomf és fonamental per al conjunt verd-i-negre si vol mantenir intactes les seves opcions de salvar la categoria a set partits el final de la fase regular.

En cas de derrota, el Joventut quedaria a tres victòries, més el 'bàsquet average', que seria per al conjunt basc, ja que en el partit jugat a Bilbao, l'equip de Veljko Mrsic va guanyar de forma àmplia (92-78).

Arriben els dos equips a aquest transcendental xoc en un gran moment. Els verd-i-negres van competir bé dimarts passat contra el Reial Madrid, malgrat la derrota (87-70), mentre que els bilbaïns van guanyar a l'Herbalife Gran Canària (92-78) en el Bilbao Arena. Els de Badalona hauran de fer valer la seva condició de local davant un equip que no guanya en pista rival des que ho fes el 29 d'octubre a la pista del Delteco GBC (87-91) i que només ha sumat dos triomfs en tota la temporada lluny de Bilbao.

El partit serà molt especial per al tècnic verd-i-negre, Carles Duran, acomiadat a mitja temporada del conjunt bilbaí. Duran té set de revenja davant un rival que coneix a la perfecció i que, sense ell a la banqueta, tampoc ha millorat molt els seus registres, pel que sabrà com explotar els seus punts febles. També serà un partit emotiu per a Álex Mumbrú, que jugarà per última vegada com a professional a Badalona davant la que un dia va ser la seva afició, que mai li ha perdonat que, per dues ocasions, deixés la 'Penya' per fitxar pel reial Madrid.

El club en el qual es va formar i amb el qual va disputar 184 partits a la Lliga ACB l'homenatjarà abans del partit amb el lliurament per part del seu president, Juanan Morales, d'una samarreta amb aquesta xifra en el dors. Serà un bon moment perquè el públic de Badalona s'oblidi durant uns instants de velles picabaralles i dediqui una merescuda ovació al seu exjugador abans de convertir-se en el sisè home d'una Joventut que necessitarà més que mai el seu suport.

En el que al joc es refereix, els verd-i-negres hauran d'estar molt encertats en la defensa del joc exterior dels bilbaïns, que tenen en el triple la seva arma més mortífera.

En el triomf davant l'Herbalife Gran Canària van aconseguir un 42% d'encert, amb l'aler Lucio Redivo i el base Jonathan Tabu molt inspirats (9 de 17 entre tots dos). I és que els bilbaïns són el cinquè millor equip de la Lliga en encert des dels 6,75 amb un 37,16%.

En l'històric d'enfrontaments entre catalans i bascos, la igualtat és màxima. La 'Penya' va guanyar en set dels tretze partits disputats a Badalona, per sis triomfs dels bilbaïns.