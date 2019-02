Kevin Durant, el millor d'un All-Star monòton i sense defensa (178-164)

Molts punts i poca defensa en el trimof de l'equip de LeBron James al de Giannis Antetokounmpo per (178-164). El Partit de les Estrelles que s'ha disputat aquesta nit a Charlotte no passarà precisament a la història, per més que hi hagués una remuntada al tercer quart de l'equip guanyador. Un enfrontament monòton on els atacants anotaven amb excessiva facilitat i on Kevin Durant, amb 31 punts, ha sigut designat el jugador més valuós (MVP).

Durant, amb 10 de 15 tirs a cistella, inclosos 6 de 9 triples, i 5-5 des de la línia de personal, ha liderat una llista de 10 jugadors, inclosos els cinc titulars, que han acabat amb més de deu punts d'anotació. A més, l'aler estrella dels Warriors aconseguia per segona vegada ser elegit MVP de l'All-Star.

A l'altre costat, Antetokounmpo, amb un doble-doble de 38 punts, 11 rebots -set d'ells defensius- i cinc assistències ha liderat el seu propi equip, que ha dominat durant la primera part en aconseguir un primer parcial de 37-53, i que ha marxat al descans amb 13 punts d'avantatge (82-95).

Però l'Equip de LeBron ha reaccionat en el tercer període amb Durant de líder, aconseguint posar-se amb avantatge a falta d'un minut, i començant el darrer quart amb un punt d'avantatge (132-131). El partit s'havia convertit en una espècie d'entrenament dels tirs exteriors -s'ha establert un rècord de 62 triples totals, 35 de l'equip guanyador-, i en aquest intercanvi de cops l'equip de LeBron ha acabat imposant-se.

D'altra banda, l'aler alemany Dirk Nowitzki, dels Mavericks de Dallas, que ha jugat amb l'equip Giannis, i l'escorta Dwyane Wade, dels Heat de Miami, que ho ha fet amb el de excompany i amic LeBron, han rebut el reconeixement a la seva trajectòria professional amb el lliurament de samarretes signades per tots els jugadors de l'All-Star.