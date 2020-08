Hamraoui: "Tinc confiança en el meu equip, per descomptat que podem guanyar"

Kheira Hamraoui (Croix, França, 1990) és conscient de la importància del seu gol. Gràcies a aquesta diana, el Barça va poder avançar un pas més cap a la final de la Lliga de Campions femenina d'aquest diumenge a Anoeta. Tot i tenir la vista posada en el partit final, la francesa reconeix que ara cal estar centrades en les semifinals que les blaugranes disputaran contra el Wolfsburg aquest dimarts (20 h, Gol).

Primer parlem una mica del partit de quarts. Com el vas viure?

Va ser un partit molt difícil, però ja sabíem que seria complicat, ja que l'Atlètic de Madrid és un gran equip i van defensar molt bé. Se'ns va fer complicat marcar el primer gol, però no ens vam rendim fins al final. Vam aconseguir marcar i això és el més important.

Com valores el treball que va fer l’equip en els 90 minuts?

El nostre estil és el del Barcelona. Tenir la possessió de la pilota és el que fem millor. Juguem apostant pels nostres punts forts i les nostres millors qualitats.

Era el tipus de partit que us esperàveu?

Sí, una mica. Sabíem que elles tindrien un bloc baix i que defensarien molt. I, per tant, ens tocava a nosaltres crear ocasions per intentar marcar gols.

Com va ser tornar a la competició després de tants mesos? ¿L'equip es va trobar fort físicament per afrontar el que queda de la competició amb garanties?

Hem treballat molt durant el confinament, cada dia a casa. Cadascuna de les jugadores ha sigut professional. És cert que quan vam tornar a reprendre els entrenaments va ser una mica difícil, però hem treballat moltíssim per estar preparades per a la Lliga de Campions.

Em podries descriure el gol? Com ho vas viure tu des de la gespa?

La veritat és que vam tenir moltes ocasions de marcar gol, i quan vaig veure que no quedava gaire temps, vaig decidir pujar per estar dins de l'àrea i veure si podia marcar. I va funcionar, vaig aconseguir marcar per a l'equip.

Com va ser la celebració de l'equip després del triomf?

Estàvem supercontentes: és el resultat del treball que hi ha darrere. Ens en vam anar de stage durant 10 dies i va ser difícil treballar en aquestes condicions. Així que poder guanyar el partit que has preparat tant de temps va ser un alleujament. Estàvem molt més que contentes, però ara toca estar concentrades.

Ets la dona dels gols èpics. La temporada passada ja vas fer el gol que va donar el bitllet per a la final i aquesta campanya vas marcar el gol en el minut 120 que certificava el pas a semifinals de la Copa de la Reina, que encara s’ha de disputar. ¿Són el teu fort aquests contextos?

La Lliga de Campions és superimportant per a mi. És una competició difícil. Per a mi el més important és que guanyi l'equip, i després si aconsegueixo marcar gol en els partits importants, doncs millor. Per a mi és més important que l'equip es pugui classificar.

Com està sent la preparació del partit de semifinals d’aquest dimarts?

Mirem una mica vídeos del Wolfsburg, treballem sobre el terreny... Sabem que ens enfrontem a un molt bon equip europeu. Sabem que són difícils, però nosaltres ara també som un molt bon equip europeu, així que seran claus els petits detalls. Caldrà ser molt fortes mentalment.

Quin partit us espereu?

Estem segures que serà molt difícil, serà un partit molt difícil.

Veient el partit que va fer el Wolfsburg als quarts de final, us veieu amb possibilitats d'arribar a la final?

Tinc confiança en el meu equip, i per descomptat que podem guanyar.