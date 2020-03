Quilòmetres d'esperança contra el coronavirus

260x366 Kilian Jornet / @kilianj Kilian Jornet / @kilianj

"No hi ha paraules per donar les gràcies a tots els que heu estat corrent al nostre costat". Kilian Jornet, Pau Capell i Sheila Avilés han sigut tres dels esportistes que aquest dissabte han participat en #JoCorroACasa, un desafiament impulsat pel periodista Albert Jorquera i el fotògraf Jordi Saragossa que porta recaptats més de 70.000 euros per lluitar contra el coronavirus. La iniciativa està vinculada a la iniciativa #JoEmCorono, una campanya liderada pel doctor Bonaventura Clotet, que treballa, entre altres coses, per trobar una vacuna per al virus.

La prova, que ha començat a les 9 del matí i s'allargarà fins a les 21 hores, ha comptat amb la introducció de José Antonio de Pablo, conegut popularment com Depa. L' speaker ha sigut l'encarregat de donar el tret de sortida a un repte que ha obligat els participants a córrer dins de casa. Alguns han utilitzat una cinta de fitness mentre que d'altres han apostat per utilitzar el passadís. La distància era opcional.

Tòfol Castanyer, que ha completat la distància d'una marató, ha preferit no matinar tant i córrer cap al migdia. Algunes de les participacions més destacades s'han pogut seguir des d'un canal de YouTube habilitat per a l'ocasió. Cada participant s'ha pogut imprimir el seu propi dorsal. Maria Galimany tampoc s'ha perdut el repte.

La campanya #JoEmCorono porta recaptats més d'un milió d'euros. L'equip de metges i investigadors de la Fundació Lluita contra la Sida, IrsiCaixa i l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol estan treballant a marxes forçades per donar resposta al coronavirus tan aviat com sigui possible.