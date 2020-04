Per què Kilian Jornet ha anunciat que es retira per dedicar-se a la pesca?

Kilian Jornet ha començat el dimecres anunciant la seva retirada del running per dedicar-se a la pesca, però el vídeo tan sols era una estratègia per captar l'atenció de la gent i fer una crida a col·laborar econòmicament en la lluita contra el coronavirus.

"Avui us anunciava la meva retirada per dedicar-me a la pesca... Com segurament us heu imaginat, es tractava d'una broma! De moment no tinc pensat retirar-me!", ha reconegut Jornet, que ha recordat que aquest dimecres és l'April Fools' Day, la versió anglosaxona del Dia dels Innocents. "L'objectiu era captar la vostra atenció per anunciar-vos que iniciem un concurs per recaptar fons que es destinaran a la lluita contra el covid-19. Entre tots els que feu una donació sortejarem tres parells de sabatilles signades que he utilitzat en algunes de les curses més mítiques del món: Sierre Zinal, UTMB i la final de les Golden Trail Series al Nepal", ha explicat.

Els donatius es faran arribar al Covid-19 Solidarity Response Fund de l'Organització Mundial de la Salut per donar suport als professionals i els pacients que dia a dia lluiten per superar la malaltia.