Kilian Jornet, campió d'Europa de cursa vertical

Kilian Jornet s'ha proclamat campió d'Europa de la cursa vertical als Campionats d'Europa d'esquí de muntanya (Skimo) que se celebren a Itàlia. El ceretà ha estat primer, per davant de l'italià Davide Magnini i l'espanyol Antonio Alcalde. Després del bronze d'aquest dissabte en la cursa individual, Jornet ha imposat el seu ritme en la cursa vertical al volcà Etna, a Sicília.

Quatre mesos després de ser operat de les espatlles, Jornet ja ha sumat dues medalles als Europeus i un triomf en una prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya.

En categoria femenina ha guanyat la francesa Axelle Mollaret, per davant de la suïssa Victoria Kreuzer i la italiana Alba De Silvestro.

Claudia Galicia, als europeus d'esquí de muntanya / Jesús DYañez

Claudia Galicia, dos podis

La catalana Claudia Galicia també ha tornat del Campionat d'Europa d'esquí de muntanya amb dues medalles, en aquest cas les dues de bronzes i dos cinquens llocs. "Després d'estar cinc dies aquí a Sicília i de les males condicions meteorològiques, al final hem pogut competir i marxo dels Europeus contenta. He tingut bones sensacions encara que a la prova vertical potser és en la que he patit més. Els resultats són bons i estar entre les cinc primeres a totes les disciplines també, així que contenta", explicava Galicia després de la prova vertical d'avui que s'ha adjudicat l'atleta francesa Axelle Mollaret. Galicia s'ha pujat al podi a la prova sprint i la combinada i ha estat cinquena a vertical i individual.

Claudia tenia previst penjar els esquís i començar a treballar en la temporada de bicicleta de muntanya després d'aquests Campionats. No obstant això, finalment ha decidit competir a una última prova de la Copa del Món d'esquí de muntanya, que tindrà lloc a Madonna di Campiglio el 7 d'abril, per intentar no perdre posicions a la classificació general.