Koeman no admet un expedient Griezmann

Ernesto Valverde, sempre amb uns modals excel·lents, passava de puntetes per les rodes de premsa, procurant no deixar gaires titulars o frases que es poguessin malinterpretar. Quique Setién va començar amb una dialèctica alegre i optimista fins que el seu discurs es va anar diluint i apagant, com el futbol del seu equip. Amb Ronald Koeman s’ha encetat una nova etapa i l’entrenador neerlandès es mostra implacable davant dels micròfons. El nou preparador blaugrana té la potestat de construir de nou una casa que va quedar anímicament demolida després del 2 a 8 de Lisboa. Només la collada tresoreria blaugrana i l’enquistament d’alguns futbolistes al club li han impedit acabar de perfilar el model d’equip que pretén edificar en la seva etapa a la banqueta del Barça. Per a la resta, Koeman va arribar amb la promesa de poder fer i desfer per ressuscitar l’equip. En definitiva, de tenir la paella pel mànec. I els seus missatges, directes i sincers, són coherents amb aquesta línia. Antoine Griezmann, el davanter dels 120 milions, va parlar dijous amb el tècnic: Koeman compta amb ell i confia en el seu potencial, però l’haurà de treballar des de la banda dreta.

D’aquesta manera, l’holandès no admet un expedient Griezmann al Barça. Després de l’últim partit amb la seva selecció, l’atacant francès va enviar un missatge públic amb una doble intenció. D’una banda, defensar el seu seleccionador, Didier Deschamps, que havia qüestionat dies enrere la posició que Griezmann ocupa al Barça. De l’altra, reivindicar-se. “L’entrenador sap on posar-me, així que aprofito aquesta situació d’avantatge i la confiança que tenen en mi tant ell com els meus companys”, va dir després de marcar contra Croàcia dimecres. Deschamps el va col·locar a la mitja punta perquè recuperés la confiança, tot i que on millor s’ha desenvolupat el francès és de segon davanter, orbitant per darrere d’un punta de referència. Un fet que també li ha valgut crítiques al seleccionador de França, com la de l’exfutbolista i entrenador Alain Giress.“El seleccionador està posant Griezmann de10perquè recuperi la confiança, però ell no és un 10”, va dir Giresse.

Un cop s’ha acabat la finestra del futbol de seleccions, ahir Koeman va sortir al pas públicament de totes aquestes declaracions a banda i banda. “No podem jugar amb deu jugadors a la posició de 10. Dijous vaig parlar amb ell [Griezmann] i li vaig dir que busco el millor per a l’equip. I això penso que és que jugui per la banda dreta i amb llibertat per anar endins. Ell pot jugar en les tres posicions d’atac i soc joc qui decideix”, va dir el tècnic neerlandès. “Treballa fort, és molt disciplinat i necessita acabar de tenir sort en les accions d’atac. No tinc cap problema amb Griezmann. No cal discutir més sobre el seu lloc. L’entrenador mana i ell ha de donar el màxim rendiment”, una última frase que no deixa lloc a dubtes sobre el posicionament de Ronald Koeman.

Sense un davanter de referència clar, la punta d’atac és per a Leo Messi, mentre que la mitja punta ha sigut atorgada a un Philippe Coutinho que sembla gaudir d’una nova vida al Barça després del seu Erasmus, amb Lliga de Campions inclosa, al Bayern de Munic. El tècnic blaugrana ha reservat la banda esquerra a Ansu Fati, i Ousmane Dembélé haurà de treballar de valent si vol guanyar-se la confiança de l’entrenador. “Dembélé està cada cop millor físicament i estic molt content de com s’està entrenant els últims dies”, va dir ahir Koeman, conscient que, amb el mercat ja tancat, cal treure rendiment a un futbolista talentós però inconsistent. Amb tot, és a la banda dreta “amb llibertat per anar endins” on Griezmann ha d’aconseguir encaixar dins de l’ecosistema del 4-2-3-1 de Koeman. “Quan era seleccionador dels Països Baixos vam jugar contra França i ell va jugar a la banda dreta. És un posició en què pot jugar”, va insistir el preparador del Barça.

Visita al Coliseum Alfonso Pérez

La pilota és ara a la teulada del jugador, que tindrà avui (21 h, Movistar La Liga) una nova oportunitat per reivindicar-se, malgrat que el Coliseum Alfonso Pérez no és una plaça fàcil davant d’un equip rocós i que sap com interrompre el joc del rival fins a desesperar-lo. Es tracta del Getafe de José Bordalás. La lògica de l’Excel fa pensar en les rotacions davant d’uns dies carregats de partits, però Koeman va insistir que veu els seus jugadors motivats i que posarà a la gespa “el millor equip per guanyar”.