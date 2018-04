L'Audiència Nacional nega per vuitena vegada la llibertat condicional a Sandro Rosell

L'Audiència Nacional ha rebutjat de nou posar en llibertat a l'expresident del Barça Sandro Rosell. Rosell porta 10 mesos a la presó acusat de blanquejar més de 15 milions d'euros en un cas relacionat amb els drets televisius de la selecció brasilera de futbol. La jutge Carmen Lamela, en un nou auto avançat pel diari 'El Mundo', afirma que existeix risc de fuga de Rosell si surt en llibertat provisional, afegint que podria destruir proves del cas.

Segons els advocats de Rosell, aquest ha caigut en una forta depressió en considerar que no es respecten els seus drets, no es pot defensar des de casa per un afer que no ha provocat cap cas judicial al Brasil. Rosell hauria afirmat als seus familiars que es tracta d'un cas de persecució política ja que el seu pare va ser fundador de Convergència.

Després d'uns mesos sense cap posicionament de Lamela, els advocats van decidir demanar per vuitena vegada que sigui posat en llibertat, malgrat que van informar fa unes setmanes que no ho farien més, centrant-se en aconseguir el trasllat a una presó catalana. Però la vuitena petició ha topat amb la mateixa negativa. La defensa havia entregat una carta del Senat brasiler afirmant que les declaracions de l'exjugador Romário, ara senador, qui va declarar per videoconferència contra Rosell, són una "opinió personal".

Rosell també es va oferir a pagar una fiança, però la jutge Carmen Lamela s'hi va oposar acusant-lo de fer negocis il·legals amb Ricardo Teixeira, qui va ser president de la federació brasilera. Teixiera es troba en llibertat al Brasil, però no pot entrar als Estats Units, on el reclamen per ser investigat.