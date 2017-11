L'Audiència Nacional confirma l'alineació indeguda de Txérixev per part del Madrid

La secció sisena de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional ha desestimat el recurs presentat pel Reial Madrid en el cas de Denis Txérixev i ha confirmat l'alineació indeguda del jugador d'origen rus en el partit del 2 de desembre del 2015 davant el Cadis, corresponent a la Copa del Rei. El club blanc, a més, ha de fer-se càrrec de les costes del procés.

Txérixev va ser alineat en aquell partit, de setzens de Copa, en què va marcar un gol al minut 3. El jugador arrossegava una sanció d'un partit per acumulació d'amonestacions en la temporada anterior, quan militava al Vila-real. El Cadis va formular al·legacions per alineació indeguda del migcampista i el jutge de competició de la Federació Espanyola va donar el partit per perdut al Madrid, que va quedar eliminat de la competició.

Tant el comitè d'Apel·lació com el Tribunal Administratiu de l'Esport i el jutjat central contenciós administratiu van rebutjar els successius recursos del club presidit per Florentino Pérez, que va apel·lar llavors a l'Audiència Nacional.

El club argumentava en aquest últim recurs que la sanció no li va ser notificada personalment al jugador, que no tenia validesa per al compliment de cicle i que, en tot cas, havia prescrit.

La sentència estableix, sobre el primer punt, que Txérixev havia fet constar la direcció del Vila-real com la seva pròpia, i que el club sí que va ser informat -i aquest va notificar al jugador- de la mesura disciplinària, com confirmen els registres de fax. També subratlla que la sanció va ser àmpliament difosa en els mitjans de comunicació, per la qual cosa no es pot pensar que el futbolista la desconegués. El Madrid tenia "l'obligació" de consultar el registre de sancionats i no alinear un d'ells en un partit oficial.

Tampoc es pot considerar, com va argumentar el club madridista, que estava anul·lat el cicle d'amonestacions, ja que això no afecta els equips de Primera Divisió que entren a disputar la Copa a la ronda de setzens, com era el cas.

El tercer argument del recurs del Reial Madrid al·ludia a la prescripció de la sanció perquè havia passat més d'un mes des que va ser imposada. Però l'Audiència recorda que la llei de l'esport obliga a complir la suspensió la temporada següent si va quedar pendent de l'anterior. La sentència és susceptible de recurs de cassació en el termini de 30 dies.