La LFP, el Girona i el Barça demanen oficialment a la Federació jugar a Miami

La Lliga de futbol professional (LFP), el Girona i el Barça ja han demanat oficialment a la Federació espanyola de futbol poder jugar a Miami el partit de lliga del proper 26 de gener. Malgrat tenir signat un contracte amb una empresa nord-americana per organitzar partits a Estats Units les properes 15 temporades, la LFP necessita el permís de la Federació. I de moment, el president Luis Rubiales afirma que s'oposa a aquesta proposta.

De fet, aquest dimecres Rubiales es reunirà amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, i el president del govern, Pedro Sánchez. En aquesta reunió Espanya demanarà ser seu de la fase final de la Lliga de Nacions, però on també s’hi parlarà del partit de Miami. El govern espanyol busca “consens” amb la Lliga, tot i que els seus socis de Podem s’hi oposen. Rubiales, de moment, també.

La carta, signada per Josep María Bartomeu, Delfí Geli i Javier Tebas, explica el sistema de compensació per als aficionats locals, que tenien aquest partit dins del seu abonament anual. Al document, els clubs i la Lliga afirmen que "treballaranamb les principals institucions governamentals espanyoles, així com altres federacions i entitats esportives, per fomentar el futbol espanyol i els seus valors com a vehicle de promoció de la Marca Espanya a Amèrica del Nord".

Camí d'una final de Champions a Nova York

Ahir, Tebas va reunir-se amb el president de l’AFE, David Aganzo, a la seva seu de Madrid, i tant en un posterior comunicat com parlant amb la premsa Aganzo ja no va fer servir la paraula vaga. “Tebas veu el futbol com un negoci i aquestes coses cal pactar-les entre tots. Volem més informació per fer-la arribar als futbolistes. Ells segueixen pensant el mateix que abans. No és una qüestió de Girona o Barça. Això pot afectar tots els clubs en els pròxims quinze anys”, va dir Aganzo. Tebas va acostar posicions amb l’AFE presentant una proposta per si cal modificar el conveni col·lectiu i proposant que les pròximes 15 temporades, de forma vinculada als partits de Lliga jugats als Estats Units, 25 futbolistes professionals espanyols sense equip puguin passar 15 dies en uns camps d’entrenament amb entrenadors professionals a Miami, jugant amistosos i visitant clubs locals, per facilitar que trobin feina.

Tebas, però, sap que oficialment no necessita el permís dels jugadors. I també sap que dins de l’AFE pocs futbolistes semblen disposats, si cal, a anar a la vaga. A més, tant el Girona com el Barça veuen amb bons ulls volar a Miami, com han demostrat demanant jugar el partit. De fet, a la primera reunió de l’AFE el Girona no va enviar-h cap futbolista: la plantilla accepta un partit definit com una “aposta estratègica” des del club. La plantilla del Barça, en canvi, s’hi va negar, però aquests dies ha parlat amb la directiva i acceptaria jugar a canvi d’un plus econòmic, tot i que ahir Sergio Busquets encara va mostrar-se crític amb la proposta-

Rubiales, clau

Javier Tebas, però, sap que sí que li cal el permís de la Federació Espanyola. El president de la LFP va volar a Quito (Equador) per un compromís i, un cop torni, buscarà trobar-se amb Rubiales. El temps s’acaba i per aquest motiu s'ha sol·licitat avui el partit per escrit. Per exemple, el diumenge 23 de setembre es juga el Barça-Girona, per al qual 5.000 aficionats gironins haurien de tenir tant el viatge com l’entrada pagats si no han acceptat volar a Miami.