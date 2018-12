Laprovittola lidera el triomf de la Penya contra l'Unicaja (93-86)

El Divina Seguros Joventut ha derrotat l'Unicaja (93-86) en un partit gairebé perfecte i amb un Laprovittola estel·lar. El base argentí, autor de 28 punts i 9 assistències, ha liderat els verd-i-negres cap a la sisena victòria de la temporada, que els permet seguir somiant amb disputar la Copa.

La Penya rebia a casa un rival en forma que portava sis partits consecutius guanyant. Però els verd-i-negres no s'han deixat impressionar i han sabut marcar el ritme de l'enfrontament des del principi, amb efectivitat en atac i solidesa defensiva. Així ha marxat al descans amb un contundent 55-40 (27-19 i 28-21 als parcials), que només havia de mantenir a la represa.

Com era d'esperar, l'Unicaja ha reaccionat als dos últims quarts però no prou per sumar a l'Olímpic, contra un Joventut que sempre ha sabut reaccionar a les envestides visitants.

A banda del lideratge de Laprovittola, han destacat els 16 punts de Dawson.