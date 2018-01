Ridícul històric del Madrid, eliminat pel Leganés al Bernabéu (1-2)

Ridícul històric del Madrid, eliminat a la Copa del Rei pel Leganés, quan l'equip blanc havia guanyat el partit d'anada per 0-1. L'equip de Zidane, sense joc ni idees, s'ha vist superat per un equip treballador que arriba per primer cop a unes semifinals gràcies als gols d'Eraso i Gabriel (1-2). El Madrid doncs, s'acomiada de la Copa sense haver guanyat cap partit a a casa, contra Fuenlabrada, Numància i Leganés. Aquest de fet, és el primer cop que el Madrid cau eliminat a la Copa després de guanyar l'anada fora de casa. A Europa, el modest Odense de Dinamarca ho havia aconseguit el 1994, després de perdre 2-3 i guanyar al Bernabéu per 0-2.

El Madrid, que en els anteriors dels de copa havia guanyat fora a equips d'inferior categoria, el Fuenlabrada i el Numància, però havia empatat a casa, ha ofert una nova actuació molt fluixa a casa, acabant entre xiulets. El darrer canvi, de Mayoral per Isco, ha provocat debat a un Bernabéu que veu com l'equip no aixeca cap.

El Leganés ha aguantat molt bé durant el primer temps, i en una errada defensiva blanc, Javi Eraso, amb un gran xut ha fet el 0-1 que igualava l'eliminatòria. Kiko Casilla no ha pogut aturar el xut del migcampista navarrès. Sense Cristiano ni Bale, el Madrid s'ha mostrat tou, fallant en defensa malgrat el retorn de Sergio Ramos.

A la segona part, Benzema ha trigat pocs segons en fer el gol de l'empat, però als 57 minuts Gabriel, amb un gran cop de cap, ha fet el 1-2. Zidane ha donat entrada a Carvajal i Modric, per Llorente i Achraf, i el Madrid ha anat atacant contra un equip molt ordenat en defensa. Zidane ha acabat trient del camp a Isco, donant minuts a Mayoral. Benzema, als 83 minuts, amb un cop de cap i un xut creuat just després, ha gaudit de la millor ocasió d'un Madrid tocat que no ha pogut batre al porter argentí Nereo Champagne.

Zidane: "Sóc el responsable"

Zinedine Zidane s'ha mostrat molt crític, afirmant que "el resultat és normal, ells han fet un bon partit, nosaltres no. Estic molt trist, és una decepció, cal aixecar-se. La meva pitjor nit com a tècnic". El francès ha destacat que ell és el "responsable", afegint que "no pots caure quan has guanyat l'anada, no pots jugar així. Algunes coses no les entenc, no s'ha jugat com calia".

Emilio Butragueño, portaveu al blanc, ha comentat al final que "avui és una nit molt complicada, cal aixecar aquesta situació com sigui. Cal reflexionar" .