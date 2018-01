Lerma denuncia Iago Aspas: "M'ha dit 'negre de merda'"

El migcampista del Llevant Jefferson Lerma ha denunciat insults racistes durant el partit contra el Celta d'aquest diumenge. El jugador colombià ha assegurat que Iago Aspas li ha dit "negre de merda" i ha aprofitat les càmeres de BeIN LaLiga per dir-ho públicament. El jugador del Celta ho ha negat.

Ánimo a mi amigo Jefferson Lerma, el racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. pic.twitter.com/xRkJiobsQq — Fran Company (@fran97_cg) 14 de gener de 2018

"Com que soc davant les càmeres vull fer una denúncia. Aquests actes de racisme no hi poden ser. Aspas m'ha dit 'negre de merda', i això no pot passar. Ho he dit a l'àrbitre i m'ha contestat que n'estava fins als ous que l'emprenyés tant. Però bé, ja els tocarà revisar-ho perquè ell ho ha dit", ha comentat Lerma.

Després de fer aquestes declaracions, Iago Aspas ha respost utilitzant els mitjans oficials del Celta. El davanter internacional ha negat haver fet aquest comentari. "El que es diu al camp, es queda al camp. Per això no reproduiré el que m'ha dit a mi. En qualsevol cas, no he dit això que m'atribueix".

D'altra banda, i per part del Llevant, el club granota s'ha posicionat al costat del seu jugador a través d'un missatge a Twitter.