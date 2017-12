El Liverpool empeny el Barça cap a Londres per enfrontar-se al Chelsea

El Liverpool va empènyer el Barça a visitar Londres al mes de febrer. El domini anglès a la primera fase de la Champions, amb quatre equips -United, City, Tottenham i Liverpool- primers de grup, dona un percentatge molt elevat de probabilitats que el Barça jugui els vuitens de final a Stamford Bridge, en el que seria la retrobada amb dos exblaugranes, Cesc Fàbregas i Pedro Rodríguez. Hi ha més d’un 40% d’opcions que això passi, mentre que la resta de possibles rivals per als d’Ernesto Valverde -Basilea, Bayern Munic, Porto i Xakhtar Donetsk- tenen un índex de probabilitats inferior al 15%.

El Chelsea d’aquesta temporada no és el bloc intractable del curs passat, que va guanyar la Premier amb una gran autoritat. Aquest any el conjunt dirigit per Antonio Conte és tercer a la seva lliga, a 11 punts del Manchester City i amb Álvaro Morata i Eden Hazard com a referents ofensius. El conjunt londinenc segueix amb bons registres defensius -menys d’un gol encaixat per partit- però sense facilitat per trobar la porteria rival.

En la jornada d’ahir, que va acabar de definir el quadre, el Liverpool de Jürgen Klopp va confirmar el primer lloc del grup amb una contundent golejada contra l’Spartak de Moscou (7-0) que relegava el Sevilla a la segona posició. També van assegurar-se ser al pròxim sorteig -que se celebrarà dilluns al migdia a Nyon- el Porto i el Xakhtar ucraïnès, que va impedir que el City de Pep Guardiola fes una primera fase immaculada (2-1). Els de Paulo Fonseca seran a la següent ronda deixant fora el Nàpols de Maurizio Sarri i amb un bloc on els brasilers segueixen sent nucli important de l’equip, especialment el golejador Marlos.

El Porto del suplent Iker Casillas també va complir al Grup G, deixant fora el Leipzig i confirmant el grup més apetible per als equips que han quedat segons de grups. El Besiktas turc, on juguen Adriano i Pepe i on tenen un paper destacat l’holandès Ryan Babel i el golejador local Cenk Tosun, serà al primer bombo dilluns i podria ser rival tant del Madrid com del Sevilla. Al Besiktas, quart a la seva lliga, també hi juga, tot i que amb un paper secundari, l’exvalencianista Álvaro Negredo.

L’altra gran amenaça per al Barça en el sorteig serà el Bayern Munic, que va quedar per darrere del PSG, però competint en un interessant frec a frec amb els parisencs. Els bavaresos, després de canviar Carlo Ancelotti per Jupp Heynckes, han anat consolidant el seu lideratge a la Bundesliga, amb Robert Lewandowski marcant 14 dels 34 gols de l’equip. Finalment, el Basilea també és un dels rivals a què es podria enfrontar el Barça al febrer. Els suïssos van ser capaços de guanyar el United de Mourinho a casa i aprofitar-se d’un grup marcat per la decebedora actuació d’un Benfica que no ha puntuat.