La Lliga es compromet a permetre l'entrada de periodistes i fotògrafs als estadis

El Consell Superior d'Esports (CSD) i la Lliga de Futbol Professional han explicat que es comprometen a defensar el dret dels mitjans de comunicació de seguir treballant als estadis de la lliga espanyola. El CSD ha explicat que ja disposen d'un protocol perquè els mitjans puguin accedir als estadis en condicions sanitàries segures.

En una nota del CSD, les dues entitats afirmen que tenen dissenyat "des de fa setmanes un protocol perquè els mitjans gràfics, escrits i de ràdio puguin accedir als estadis en condicions sanitàries segures, sota les premisses de distància social recomanada i pautes d'higiene. És d'interès que la cobertura mediàtica dels partits es faci de la manera més semblant possible a com es feia en la competició abans de la pandèmia, si bé amb l'amenaça de virus cal entendre que hauran d'adoptar mesures restrictives que impedeixin que els mitjans arribin en massa als estadis", afegeixen.

L'anunci arriba just el dia que els fotoperiodistes esportius s'han concentrat a les portes dels centres d'entrenament per reclamar al ministeri de Sanitat, el Consell Superior d'Esports i Laliga protocols d'accés als entrenaments per evitar un monopoli informatiu de la mateixa organització del campionat. Les associacions de fotògrafs han reclamat "llibertat per informar" i han demanat que es retiri el veto als mitjans d'accés a les ciutats esportives, tal com passa ara, segons la Lliga per garantir la seguretat.

Els fotògrafs, però, temen que si la Lliga no els permet entrar als estadis i envia pel seu compte les imatges dels partits, es perdin llocs de treball i es perdi qualitat informativa.