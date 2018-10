José Antonio Gordillo es juga el càrrec amb el Nàstic al camp del Lugo

El Nàstic de Tarragona visita aquest diumenge el Lugo en un partit entre dos equips que viuen males dinàmiques a la LaLiga 1/2/3 (16h / LaLiga 1/2/3 TV). El Lugo però, va brillar a la Copa entre setmana, arribant als setzens de final.

Quatre dies després d'haver-se guanyat el bitllet a setzens de fina amb un gol en els darrers segons de Dani Escriche contra l'Alcorcón, el Lugo torna al mateix escenari, l'Anxo Carro, per afrontar un duel clau per marcar distàncies amb una zona de descens on el Nàstic viu ancorat.

El Nàstic viatja a Lugo amb l'obligació d'aconseguir els tres punts per minimitzar la seva preocupant situaciói, de pas, salvar el cap del seu tècnic, José Antonio Gordillo, que es juga el lloc. Una derrota o fins i tot un empat podria precipitar la destitució de Gordillo, que només ha aconseguit un triomf en les nou primeres jornades de Lliga, cosa que situa al Nàstic penúltim en la classificació, amb els mateixos punts (6), que el cuer, el Còrdova.

L'equip tarragoní viatja sense César Arzo i Iván López, lesionats de llarga durada, ni amb Ramiro Guerra i Raúl Albentosa, que segueixen amb el seu pla de recuperació per reincorporar-se a la dinàmica del grup com més aviat millor. Problemes per configurar un onze en el que Gordillo podria tornar a utilitzar Sebas Coris com a lateral dret i Roger Bruguer 'Brugui' com a extrem esquerrà. La defensa, de circumstàncies, la completaran Djetei i Cadamuro, en l'eix central, i Abraham Minero en el lateral esquerre.

El centre del camp serà per a Fali i Javi Márquez, acompanyant Tete Morente i al ja esmentat Brugui. En la davantera Gordillo haurà de comptar amb Ike Uche i Manu del Moral, ja que Luis Suárez es perd el partit per sanció.

El Nàstic es juga a Lugo la seva credibilitat en LaLiga 1/2/3, en una setmana complicada i plena de tensió pels mals resultats que està recollint l'equip. Els problemes creixen a Tarragona i sol els tres punts alleujarien un mal moment esportiu i institucional.