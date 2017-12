Luis Suárez: "No hem de fer el passadís al Reial Madrid"

El davanter del Barça Luis Suárez ha parlat pels micròfons del Fricandó Matiner de RAC105. L'uruguaià ha comentat l'estat actual de l'equip blaugrana: "Estem en una bona dinàmica, generem bon joc i som molt forts defensivament, on abans ens enganxaven una mica malament". Suárez s'ha mostrat contundent sobre la possibilitat de fer el passadís dissabte al Bernabéu per la consecució del Mundial de Clubs per part del conjunt blanc: "No hem de fer el passadís al Reial Madrid", ha afirmat.

El davanter blaugrana ha manifestat que guanyar el clàssic "seria donar un cop anímic important" al Reial Madrid, tot i que ha volgut deixar clar que els blancs no són els únics rivals a la Lliga. Sobre les possibles incorporacions de Griezmann i Coutinho, el 'charrúa' ha explicat que "són jugadors d’elit" i que "s’adaptarien bé".

Luis Suárez també s'ha referit a la seva relació amb Leo Messi: "Em va obrir la porta des del primer dia. És una cosa especial que dos jugadors com nosaltres puguem tenir una relació tan propera".