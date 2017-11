Pablo Machín: “Som un equip amb esència”

Amb un somriure impossible d’esborrar, Pablo Machín reflectia l’enorme gesta aconseguida pels seus homes després d’enllaçar tres victòries consecutives. “Té molt mèrit però no seré jo qui tiri les campanes al vol. Per a un equip nouvingut és molt complicat aconseguir tot això. No vull rebaixar l’eufòria però seguim sent la mateixa plantilla, només canvia el reconeixement”. El tècnic sorià ha valorat la feina que això comporta. “És molt difícil guanyar en qualsevol camp i davant qualsevol rival. Seguim una línia constant i regular, d’anys enrere. Estem fent créixer el club i ens fem grans individualment al seu costat” ha assegurat qui no vol que els seus homes caiguin en el parany de la relaxació. “Segurament, per desconeixença, som la sorpresa del campionat. Estem fent un joc vistós, valent i amb essència. Això crida l’atenció però haurem de lluitar molt per aconseguir la permanència. Ara està molt bé aconseguir punts, per quan arribin mals moments. Nosaltres només podem prometre seguir intentant donar alegries quan tornem de l’aturada”.

La lectura del partit ha estat molt positiva. “Hem demostrat ser madurs, humils, entenent molt bé les situacions i fent un partit molt complet: generant ocasions, portant la iniciativa... La interpretació del joc ha estat clau per no donar opcions”. Sobre el minut 15, el col·legiat no ha interpretat com a falta el que hauria estat la segona groga a Chema. Machín, s’ha mullat. “Les trajectòries dels jugadors t’indiquen les situacions, des de la meva zona. Ha estat molt clara i la llei és la llei. Era la segona targeta groga i ens hagués facilitat el triomf. No toca queixar-se però és de justícia dir que patim alguna equivocació. També en les petites accions, on ens ensenyen moltes targetes sense ser un grup violent”. Al tècnic l’ha sorprès la sortida del Llevant. “Creia que serien més agressius en l’inici del partit, ja vam veure a la Copa que produint molt poc tenen una alta efectivitat. Si recuperen, et maten”. Quan Muñiz ha posat tota la carn a la graella, Machín ha contrarestat el moviment. “Pots preveure coses però actues quan aquestes van succeint. Borja havia fet un gran treball i dubtàvem si defensar amb o sense pilota. Timor podia tenir les dues funcions i ens ha sortit bé”.

Exigent, ha lamentat el gol encaixat al darrer instant. “Era evitable, fruit de la desconnexió. Esperem que no ens faci perdre cap goal average que lamentar”. El Girona creix a base d’autocrítica. “Mentre l’equip vagi guanyant, ens donem per satisfets. Quan es suma de tres en tres, el resultat tapa molts anàlisis. Em relaxen els triomfs però això no treu que segueixi fent la meva feina, tractant de corregir els errors i potenciant els automatismes. És impossible estar tranquil a Primera, t’exigeix massa” ha conclòs, abans d’enviar un missatge per a la tornada de Copa. “Ja tenim un mirall que podem fer servir per revertir el 0-2”.