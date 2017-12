El Reial Madrid recupera el somriure amb un nou títol

El Reial Madrid ha aconseguit el seu segon Mundial de Clubs consecutiu, el tercer en el palmarès, després de derrotar el Gremio de Porto Alegre a Abu Dhabi (1-0). El sisè títol intercontinental de la història blanca, sumant Mundials i Copes Intercontinentals, ha arribat gràcies a un gol de falta de Cristiano Ronaldo a la segona part en un partit de clar domini madridista. "Jo sempre parlo al camp, les estadístiques demostren que mereixem aquest títol", ha dit tot presumint el portuguès, que s'ha queixat del joc dur dels brasilers. El Gremio, per la seva part, ha demanat un penal de Ramos en la jugada d'abans del gol de Cristiano.

Amb Carvajal i Ramos recuperats, el Madrid ha dominat gairebé sempre contra un Gremio tancat en defensa. Els brasilers, fent faltes per tallar el joc dels deixebles de Zidane, han rebut el gol després d'una falta clara sobre Cristiano. El portuguès l'ha xutat pel mig d'una tanca defensiva que s'ha obert massa, i això ha permès a Ronaldo tornar a marcar en una competició, el Mundial, en què és el màxim golejador de la història. El Gremio ha intentat empatar obrint-se en atac al final, però ha acabat cedint tants espais que ha sigut el Madrid qui ha estat més a prop de marcar el segon gol. Zidane ha acabat apostant per Bale i Lucas, i ha donat descans a Isco. El gal·lès s'ha quedat a un pam de marcar en dues ocasions. Amb aquest títol, el Madrid ja porta tres Mundials de Clubs, tants com el Barça, el club que fins ara en tenia més. Alhora, els clubs europeus segueixen controlant una competició en què l'últim triomf d'un equip d'un altre continent és del Corinthians brasiler sobre el Chelsea, el 2012.

Les estelades, prohibides

La final ha tingut una mica de tensió, amb alguna baralla entre aficionats madridistes i brasilers. La FIFA, per cert, ha prohibit l'entrada d'estelades a la final del Mundial de Clubs posant cartells a l'entrada del camp que indicaven que aquesta bandera seria requisada.