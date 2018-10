El Llevant dona el primer cop i va guanyant 1-2 al Bernabéu

El Reial Madrid busca un gol per evitar la pitjor ratxa sense marcar gols en lliga de la seva història contra un Llevant que ha provocat xiulets contra l'equip de Julen Lopetegui ja als sis minuts de joc, quan el francès Varane no ha controlar una passada llarga i com a darrera home, ha permès a Morales controlar la pilota, superar Courtois i fer el 0-1. Als 12 minuts, de nou una errada de Varane, ha permès al Llevant fer el 0-2 amb un penal xiulat amb el VAR, per mans del francès. Roger ha transformat la pena màxima. Sergio Ramos però, ha fet el primer gol local als 17 minuts de joc 81-2)

El Madrid portava 4 partits sense poder marcar, encadenant abans de l'aturada de seleccions derrotes contra el CSKA de Moscou o l'Alabès que han posat contra les cordes Lopetegui just la setmana del clàssic al Camp Nou. El tècnic basc ha donat la titularitat a Mariano per rebre a un Llevant en ratxa.