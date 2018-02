El Llevant fa més gran la ferida del Madrid (2-2)

El Madrid ha patit un nou cop al camp del Llevant (2-2), amb Pazzini empatant als 89 minuts. Els madridistes han començat forts, amb Sergio Ramos marcant de cap en una servei de cantonada mal defensat per l'equip granota, però abans del descans, el Llevant ha empatat gràcies a Boateng, qui ha aprofitat una segona jugada després d'una aturada de Keylor Navas.

A la segona part, el Madrid ha dominat sense crear perill. Cristiano, molt nerviós, ha acabat reclamant dos penals, però ha estat Isco, qui havia entrat a la segona part, qui ha fet el gol blanc als 81 minuts. Just un minut després, Zidane ha tret del terreny de joc a un Cristiano molt enfadat, per Marco Asensio. Però el Llevant, que ja va empatar al Bernabéu, no s'ha rendit.

Als 85 minuts, Roger, tot sol, ha perdonat el 2-2, i amb el Madrid patint l'italià Pazzini, en el seu debut amb el Llevant ha fet el 2-2 definitiu. Si el Barça guanya el derbi, el Madrid serà ja a 21 punts amb un partit pendent.