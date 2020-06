El Madrid no falla contra el Mallorca i segueix liderant la lliga (2-0)

El Reial Madrid segueix liderant la lliga després de derrotar el Mallorca per 2 a 0. Els homes de Zidane, sense jugar un gran partit, s'han mostrat contundents contra un rival que segueix en zona de descens. Així, el Madrid segueix liderant la classificació empatat a punts amb un Barça al qual va derrotar en els duels directes.

Amb Bale titular, però una mica perdut, ha estat el brasiler Vinicius qui ha liderat els atacs locals. El brasiler ha fet el primer gol després d’una acció polèmica, ja que Carvajal havia fet falta just abans a Dani Rodríguez. El VAR però, no ha actuat. A la segona part, Sergio Ramos, de falta, ha fet el 2 a 0 en un partit on també ha vist una groga, però s'ha lliurat de ser expulsat en dues ocasions. Modric també ha estat amonestat i serà baixa per sanció al camp de l'Espanyol.

L’argentí Luka Romero, de 15 anys i 219 dies, s'ha convertit en el jugador més jove en debutar a Primera. El futbolista del Mallorca ha entrat a la segona part del matx, deixant detalls de qualitat.