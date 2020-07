El Reial Madrid busca proclamar-se campió davant el Vila-real

El Reial Madrid rep el Vila-real aquest dijous a Valdebebas (21 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 37, la penúltima de la Lliga Santander. A quatre punts del Barça, els blancs busquen una victòria que els permeti certificar definitivament el títol.

La victòria del Madrid a Granada (1-2) va suposar el cop definitiu a la Lliga. Després de protagonitzar una primera part fantàstica a Los Cármenes, el conjunt madridista va deixar encarrilat un triomf clau per les seves aspiracions. Ferland Mendy va obrir el marcador als deu minuts amb un fort llançament i, poc després, Karim Benzema va sentenciar-lo amb una gran definició. Darwin Machís retallaria distàncies a la segona part pels granadencs aprofitant un desajust en defensa. Però la feina estava feta, i els blancs només havien d’aguantar el resultat. Els locals van posar els de Zinedine Zidane contra les cordes, però novament van mostrar la seva gran solidesa defensiva i els tres punts van marxar cap a la capital.

El Madrid guanyarà aquesta Lliga, és una evidència. Només un miracle podria fer que se li escapés el títol, perquè li calen dos punts dels sis que queden per disputar. I ho farà després d’haver demostrat que la seva tornada a la competició ha sigut senzillament espectacular. Nou victòries en nou partits, i encara amb la possibilitat de signar el ple de triomfs. Disset gols a favor i només tres en contra. Les xifres parlen per si soles.

Zidane ha comparegut en roda de premsa prèvia al partit per donar a conèixer la llista de convocats. James Rodríguez, que té un peu i mig fora del club, ha tornat a quedar-se fora de la convocatòria. Però el protagonista ha sigut novament Gareth Bale, i el tècnic ha tirat d’humor aquesta vegada: “Mare meva, la pregunta! Ens interessa el partit. I Gareth també. Intentes ficar coses entre nosaltres, però no ho aconseguiràs. Preguntes sempre el mateix, que pots fer-ho, però aquí hi som tots per al mateix: Bale, James i jo. Tots”. El francès ha destacat quin ha sigut el punt d’inflexió a l’equip: "Al tornar del confinament els jugadors volien fer coses grans. Veia que ho volien, que volien quedar-se treballant després dels entrenaments”.

Davant tindrà un Vila-real que ha sigut un dels equips més en forma en les últimes jornades. Sis victòries, un empat i dues derrotes han sigut els números dels groguets des de la tornada del confinament. La derrota a la Ceràmica davant la Reial Societat (1-2) ha frenat la gran dinàmica de resultats del Submarí Groc, que té l’Europa League pràcticament assegurada a falta de dues jornades per a la finalització del campionat.

Zinedine Zidane podrà comptar amb tots els seus efectius, tret de James Rodríguez, de cara al duel més transcendental de la temporada. Nacho Fernández, Mariano Díaz i Luka Jovic tornen a la llista. S’espera que els blancs presentin el seu onze de gala. Courtois serà a la porteria; defensa de quatre per a Carvajal, Varane, Ramos i Marcelo; mig del camp per a Casemiro, Kroos, Modric i Isco com a mitjapunta; i, en atac, Hazard i Benzema. El francès és sens dubte el millor jugador de l’any a la Lliga, i amb 19 gols és a només tres dianes de Leo Messi (22).

Javi Calleja té les baixes dels lesionats Mariano Barbosa, Funes Mori i Carlos Bacca, però recupera Paco Alcácer i també Vicente Iborra, que es va perdre el partit contra la Reial Societat per sanció. Asenjo estarà sota pals i la defensa estarà formada per Mario, Albiol, Pau Torres i Moreno. Al mig del camp, Anguissa i Iborra per darrere de Cazorla, mentre que en atac tot apunta que hi seran Gerard Moreno, Alcácer i Chukwueze. Gerard és la principal amenaça dels castellonencs, amb divuit gols.

El Reial Madrid és líder de la classificació amb 83 punts i, a quatre del Barça, són a un pas d’aconseguir la seva trenta-quatrena Lliga. Per la seva banda, el Vila-real és cinquè amb 57 punts, sis per sobre d’un Athletic Club que és l’equip que actualment queda fora de les posicions europees.