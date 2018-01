El Madrid necessita vèncer i sobretot convèncer contra el Numància a la Copa

Baixen les aigües remogudes a l'entorn del Reial Madrid. La dolorosa derrota al Bernabéu 0-3 contra el Barça en el darrer partit de l'any passat, unida al mal moment que passen futbolistes claus com Karim Benzema o Gareth Bale, han encès els ànims d'una premsa i una afició conegudes tant per la seva exigència com per la seva impaciència. El tècnic de l'equip blanc, Zinedine Zidane, que en els gairebé 2 anys que porta al càrrec s'havia caracteritzat per la seva habilitat en calmar els ànims a la capital, sembla que ara comença a ser discutit i les crítiques, que fins ara es centraven en els futbolistes, comencen a assenyalar també a la banqueta. Aquest dijous, els blancs tindran la primera oportunitat de recuperar la confiança a Sòria, on s'enfrontaran (21.00 hores, GOL) al Numància en el partit corresponent a l'anada dels vuitens de final de la Copa del Rei.

Partit trampa on els de Zidane hauran d'aconseguir una victòria convincent si no volen agreujar encara més l'ambient de crisi que envolta l'equip. En la roda de premsa prèvia al partit, el tècnic francès ha volgut reivindicar els seus: "Estem il·lusionats, estem vius en les 3 competicions i som el Madrid, mai ens rendim". Per contra, el de Marsella no ha volgut assegurar la seva continuïtat quan acabi la temporada: "No penso més enllà dels 6 mesos que ens queden de temporada. Em centro en acabar el curs de la millor manera possible".

Pel que fa a la polèmica lesió de Benzema, anunciada durant les vacances i que farà que demà el francès sigui baixa, Zidane ha donat suport al francès i ha afirmat que el petit trencament que es va fer al bíceps femoral de la cama dreta es va produir durant el Clàssic: "No li vam donar gaire importància després del partit, però ara hem vist que era més greu del que ens pensàvem". Per a la visita a Los Pajaritos, Zidane sí que podrà comptar amb l'extrem gal·lès Gareth Bale, a qui vol donar confiança: "És important que pugui jugar partits amb regularitat. Està entrenant molt bé".

L'entrenador francès no ha volgut parlar de la situació del porter de l'Athletic, Kepa, que sona com a reforç d'hivern per al conjunt blanc: "Només penso en els jugadors del Reial Madrid i Kepa no ho és". A Sòria, s'espera que Zidane doni una oportunitat a jugadors menys habituals com Borja Mayoral, Theo, Llorente, Vallejo o Dani Ceballos.

Als blancs se'ls hi resisteix la Copa des de la temporada 2013-2014 i amb la situació actual de l'equip a la Lliga, ara mateix són quarts a 14 punts del Barça, i a la Champions, on es creuaran al PSG als vuitens de final, aquest any sembla l'objectiu més assequible de la temporada.