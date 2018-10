Un Madrid orfe de gol assenyala Lopetegui

26 de maig del 2018. El Madrid acaba de guanyar la Lliga de Campions per tercer cop consecutiu, la tretzena de l’entitat. Abraçades i celebracions a la gespa de l’estadi Olímpic de Kíev. Fins que Cristiano Ronaldo deixa en l’aire la seva continuïtat i comença un encreuament de declaracions entre l’astre portuguès i el president blanc, Florentino Pérez. Gareth Bale també posa en dubte el seu futur, reclama més minuts.

31 de maig del 2018. Després de gairebé tres temporades al capdavant del Reial Madrid i de dur l’equip a regnar a Europa, Zinedine Zidane decideix fer un pas al costat i dimiteix.

12 de juny del 2018. Florentino Pérez anuncia el fitxatge del llavors seleccionador espanyol Julen Lopetegui a falta de quatre dies per a l’inici del Mundial.

10 de juliol del 2018. Cristiano Ronaldo anuncia que deixa el club blanc i que marxa al Juventus de Torí a canvi d’uns 112 milions d’euros.

15 d’agost del 2018. L’etern rival ciutadà, l’Atlètic de Madrid, guanya el Madrid a la final de la Supercopa d’Europa (2-4) a Tallin.

8 d’octubre del 2018. El Madrid acumula quatre partits seguits sense marcar un gol -tres derrotes, contra el Sevilla (3-0), el CSKA (1-0) i l’Alabès (1-0), i un empat, contra l’Atlètic (0-0)- i només suma una victòria en sis partits a domicili, a la segona jornada de la Lliga contra el Girona (1-4). Una crisi de resultats i de gols que persegueix Julen Lopetegui. L’ombra allargada de Zidane és una soga més al coll per a un entrenador que va arribar envoltat de soroll i que firma unes xifres més dolentes que les de l’últim tècnic que Florentino va acomiadar: Rafa Benítez.

Amb l’actual entrenador del Newcastle, en aquest punt de la temporada els blancs havien guanyat set partits, n’havien empatat quatre i no n’havien perdut cap. Després de vuit jornades de Lliga anava líder empatat amb el Barça i el Celta de Vigo. Un joc poc vistós i massa meticulós anava castigant un Benítez amant de l’estadística i que va donar a Casemiro una confiança que encara conserva.

Lopetegui acumula cinc victòries, dos empats i quatre derrotes. Quatre derrotes. Una xifra que ressona al despatx de Florentino, poc avesat a tenir paciència amb els entrenadors. Finalment, Benítez va ser acomiadat després de dirigir el seu partit número 25. Precisament, havent acumulat un total de quatre derrotes. L’aura mediàtica i majestuosa de Zinedine Zidane va arribar per reflotar un vaixell que semblava enfonsat. Va guanyar la Champions.

De la BBC a Mariano i Vinícius

Ahir el capità Sergio Ramos va llançar un missatge a les xarxes socials en què demanava “unió” i “treball”, però al Reial Madrid li farà falta molt més que això per capgirar una dinàmica nefasta. Mentre que Cristiano comença a afinar el punt de mira en un Juventus que lidera amb mà de ferro la lliga italiana, Benzema i Bale no marquen en un partit de Lliga des de la tercera jornada, contra el Leganés. Aquest dissabte, davant l’Alabès, tots dos van caure lesionats, un fet que Lopetegui va utilitzar per mirar d’argumentar la mala dinàmica d’un equip que toca i toca la pilota (70% de possessió contra els vitorians) però que no sap com enviar-la al fons de la xarxa. D’una BBC que resolia partits s’ha passat a mirar de solucionar les urgències amb Vinícius i Mariano, dos relleus allunyats de fer oblidar Cristiano.

La defensa tampoc està per tirar coets: contra el Sevilla, Jesús Navas va desdibuixar Marcelo; davant el CSKA, una errada de Kroos es va pagar amb un gol matiner, i dissabte, contra l’Alabès, Varane no va defensar bé el córner que va suposar el gol basc. Ara, durant l’aturada de seleccions, es veurà si a Florentino se li esgota la paciència amb un Lopetegui cada cop més pressionat.