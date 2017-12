El City de Guardiola conquereix Old Trafford i camina amb pas ferm cap al títol (1-2)

José Mourinho esperava Josep Guardiola just davant de la zona de banquetes d'Old Trafford. A la prèvia, el portuguès havia criticat el fet que Guardiola porti un llaç groc en solidaritat amb els presos polítics catalans, però el tècnic de Santpedor el portava un altre cop per visitar el feu del rival en un derbi de Manchester en que un triomf visitant podia deixar la Premier gairebé sentenciada abans de Nadal. I així ha estat. Mourinho ha esperat Guardiola per saludar-lo. I després l'ha esperat al terreny de joc, tancat en defensa, patint una derrota que deixa els citizens amb un coixí d'11 punts sobre els seus veïns. En total, el City ja porta 14 victòries consecutives.

El City ha sortit sense Agüero, amb De Bruyne i Fernandinho molt junts al mig del camp, amb Silva just davant. El City volia la pilota i quan no trobava espais, buscava els canvis de joc llargs a Sané, qui ha jugat per la dreta mortificant Young. L'United, tancat, volia pispar la pilota als deixebles de Guardiola per buscar Lukaku, molt sol en atac.

La possessió de pilota dels citizens però, solia acabar en jugades on la defensa local, ja dins de la seva àrea, aconseguia evitar el perill. Amb Ander Herrera destinat a destruir joc, en lloc de crear, els red devils han pensant en aturar un rival, no pas en guanyar el partit. I els ha sortit la jugada malament malgrat arribar vius al descans (1-1). En un partit entre dos dels equips més rics del món, han decidit les errades defensives. Primer, un fora de joc mal tirat pels locals que ha permès a Silva rematar tot sol davant de De Gea (0-1). Poc després però, entre Delph i Otamendi no han aconseguit rebutjar una pilota i Rashford ha aprofitat el regal per empatar.

Guardiola, veient que tenia la pilota però no el partit, ha tret un Gabriel Jesús molt allunyat de la porteria per posar Gündogan. Sense un '9' clar, el City ha seguit amb la pilota, però el gol ha arribat en una nova errada defensiva local, quan els homes de Mourinho han deixat tot sol Otamendi per rematar el 1-2 (54'). Mourinho, que ja havia fet entrar Lindelof per Rojo, ha donat minuts a Ibrahimovic en un partit cada cop més igualat. El City s'ha fet un fart d'arribar a l'àrea rival, però sense tancar moltes jugades. Als 85 minuts, Ederson ha evitat l'empat local amb una doble aturada increïble a Lukaku i Mata, la primera d'elles amb el rostre, quan l'afició local ja cantava l'empat en un partit en que Ander Herrera ha acabat reclamant un penal que semblava bastant clar al final d'un partit tens. Tants tens, que les errades han acabat decidint més que els encerts.

Al final, el City ha amagat durant cinc minuts la pilota al córner rival, fent perdre els papers a un Mourinho que s'ha fet un fart de protestar als àrbitres just quan Bernardo Silva, que ha entrat en els darrers minuts, perdonava el darrer gol després d'una gran assistència de De Bruyne.

540x306 Mourinho i Guardiola / EFE Mourinho i Guardiola / EFE

Guardiola defensa el llaç groc

Al final del partit, Guardiola ha lloat el joc dels seus homes. "No pots ser campió el desembre, però ha estat una gran actuació" ha dit, abans de deixar clar que "hem guanyat ja que hem estat millors". Preguntat per Mourinho, qui va insinuar que hauria de ser sancionat per portar el llaç groc, el tècnic català ha dit que " Si la UEFA, la FIFA o la Premier League em volen sancionar per portar el llaç, endavant . Però ells , especialment els Jordis , són a la presó. Només demanaven votar, no ho oblideu , nois . Ho porto especialment per dues persones que van defensar alguna cosa com votar. I mentre siguin a la presó tindran el meu suport. Han estat més de 60 dies a la presó " .