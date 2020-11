Mor Maradona, el futbolista que va jugar a ser un déu

Diego Armando Maradona ha mort als 60 anys. Massa humà per aguantar la vida que havia viscut i massa diví per ser futbolista, Maradona ha patit una aturada cardíaca al seu domicili de la província de Buenos Aires. Convertit en alguna cosa més que un futbolista a l'Argentina, on el govern d'Alberto Fernández ha decretat tres dies de dol nacional, Maradona es converteix definitivament en una llegenda, d'aquelles que alguns no es volen creure però que donen sentit a la vida a uns altres. El Diego, com era conegut a l'argentina, perquè no calia afegir-hi el cognom, ja feia temps que via entre el mite i una realitat massa dura de pair darrerament, de vegades caricaturesca i tot.

Considerat un dels millors jugadors de tots els temps, Maradona havia vist com la seva salut se'n ressentia després d'una vida viscuda al límit, dins i fora dels terrenys de joc. Amb un periple vital que el va fer sortir dels barris més pobres per tocar el cel, Maradona explicava tot solet el poder del futbol per fer somiar, però també per destruir persones. Quan es va acomiadar com a futbolista en actiu a La Bombonera, l'estadi que més s'estimava, en un atac de lucidesa va admetre: "M'he equivocat i ho he pagat. Però la pilota no es taca". És a dir, el futbol no deixa de ser mai un joc de nens. Un joc que va començar a jugar als potreros de Villa Fiorito. El Diego, sense deixar de ser aquell nen que ja feia tocs de pilota com a recollidor als partits de l'Argentinos Juniors, va esdevenir un portaveu dels pobres en un món on guanyen els rics. Sempre es va portar malament amb les autoritats, va discutir amb presidents i va empatitzar amb aficions amb un historial patidor. Però, a la vegada, va ser una joguina en mans de persones que només pensaven en la manera d'aprofitar-se'n. Mentre milions de persones el convertien en un déu, creant una església maradoniana i parlant de ' la mano de Dios' pel seu famós gol a Anglaterra el 1986, a casa molts cops no deixava de ser un home innocent que no controlava el seu propi destí.

De Los Cebollitas al Mundial

Format en un equip anomenat Los Cebollitas on ja somiava amb guanyar un Mundial, com deia el Potro Rodrigo en una de les nombroses cançons dedicades a Maradona, va triomfar amb la samarreta de l'Argentinos Juniors i el Boca Juniors, el club on es va convertir en tota una icona. En un club popular, de vegades irracional i on alguns dels herois del passat eren jugadors violents, ell va destacar per saber aguantar les trompades. En un futbol violent, en camps de fang, Maradona hi va saber fer màgia amb la seva cama esquerra i va demostrar tenir un gen competitiu salvatge. "No acceptava perdre. Vaig dir una vegada que no deixava de ser un grassonet, que no em marcaria gols. I me'n va clavar quatre", recordava Hugo Gatti en referència a una golejada de l'Argentinos Juniors a La Bombonera, quan era el porter del Boca. "Feia coses impossibles. Mira que li havien arribat a donar cops, però ell sempre seguia amb la pilota als peus. I quan més gran el repte, millor jugava, el cabró" afegeix Gatti.

Maradona, abanderat del club dels jugadors baixets que no tenen por dels gegants, va començar a cridar l'atenció guanyant el Mundial juvenil del 1979. Però com si fos un avis de com seria la seva vida, va unir triomfs amb decepcions, com les primeres lesions o alguna topada amb els aficionats més radicals del Boca, la barra brava. La seva vida sempre va ser caòtica. Un cop va començar a destacar, mai més va quedar-se sol. A més, el 1982 va debutar a un Mundial sense gaire sort. El Barça el va portar a Europa els anys 80 però una greu lesió no li va permetre triomfar del tot al Camp Nou. "Fitxar-lo va ser tan complicat, que ens van amagar en una espècie de tancs. Era l'època de la dictadura i no volien perdre el seu millor jugador, però ho vam aconseguir", recorda Joan Gaspart, que va viatjar a l'Argentina amb el representant Josep Maria Minguella. De fet, el fitxatge s'havia tancat inicialment el 1981, però la va vetar un representant de la dictadura argentina, l'almirall Carlos Alberto Lacoste. Maradona ja era una qüestió d'estat.

A Barcelona, Maradona començaria a perdre el control de la seva vida. "Tenia 24 anys quan vaig consumir droga per primera vegada. A Barcelona. Ha estat l'error més gran de la meva vida" va explicar ell mateix. A més, mai es va entendre amb Josep Lluís Núñez. "No va tenir sort, es va posar malalt, la lesió aquella contra l'Athletic. Podia ser complicat, però era bona persona, en el fons" explica l'expresident. El darrer record de Maradona a Barcelona de fet, és la final de copa perduda el 1984 contra l'Athletic, quan va acabar a cops de puny amb els futbolistes bascos.

651x366 Diego Maradona del FC Barcelona, durant un partit amistos contra el Paris Saint Germain, el 13 de novembre de 1982, a París. / JOEL ROBINE/ AFP Diego Maradona del FC Barcelona, durant un partit amistos contra el Paris Saint Germain, el 13 de novembre de 1982, a París. / JOEL ROBINE/ AFP

La fortuna la trobaria a Nàpols, on va guanyar dues lligues, les úniques d'aquest club. El destí de Maradona era així. Arribava a un port on la gent estava trista en el moment ideal, per fer-la somiar. Envoltat d'un bon equip, va esdevenir el portaveu del sud d'Itàlia, deprimit, que lluitava contra els poderosos del nord. A Nàpols, Maradona va deixar un record tan important, que milers de nens van ser batejats amb el seu nom, Diego. I encara avui, els seus cabells es guarden com si fossin relíquies religioses. Però els problemes amb les drogues van anar marcant el final de la seva carrera, en què va jugar en clubs com el Sevilla, el Newell's Old Boys i, una altra vegada, al Boca Juniors. Malgrat els problemes amb la cocaïna i la justícia, el 1994 va trobar l'energia per tornar a un Mundial, aquell dels Estats Units, on va començar jugant molt bé. Però donaria positiu per dopatge, cas on sempre es va declarar innocent, acusant la FIFA de voler fer-lo caure. "M'han tallat les cames" es queixaria.

La seva carrera com a tècnic no seria res de l'altre món, malgrat que va arribar a portar l'Argentina al Mundial del 2010, quan va dirigir a Messi, amb qui mantenia una relació estranya. Maradona sabia que arreu del planeta, la gent pensava que Messi ja era millor. Però a l'Argentina, Maradona guanyava el debat. De fet, els darrers anys Maradona no va saber portar gaire bé viure fora dels terrenys de joc, amb problemes familiars i experiències estranyes, com quan va ser presentador de televisió. A més, es va divorciar de la seva dona, Claudia Villafañe.

L'estadi Azteca

Maradona però, serà recordat sobretot per capitanejar la selecció argentina campiona del món el 1986 al Mundial de Mèxic, quan amb dos gols contra Anglaterra, un dels quals propi de genis i l'altre de tramposos, va demostrar que caminava per la part fosca i la bona de la vida. En un sol partit va marcar un dels gols més bonics de la història, quan va burlar tota la defensa anglesa al ritme de la famosa narració de Víctor Hugo Morales. I en el mateix partit també va marcar el gol més famós, perquè va fer trampa amb la mà. El seu llegat, de fet, és aquest, aquella ' Mano de dios'.

El Mundial de l'estadi Azteca va arribar quan més li calia, al poble argentí. I era Maradona qui posava llum a un equip dur, defensiu, aquell de Bilardo. "Maradona és el futbol. Podem parlar de les seves errades i serà tot cert. Però ell només volia jugar. El 1990 va fer-ho al Mundial amb el turmell inflat. El 1986, tenia el cos ple de cops, però ell seguia. Maradona tenia una gran força de voluntat. Encara els darrers dies, va acceptar entrenar un equip que lluitava per no baixar, el Gimnasia i Esgrima, i malgrat que li costava caminar, seguia trobant la força per arribar als partits" explica Jorge Valdano, company d'equip seu al Mundial del 1986.

651x366 Mor Maradona, el futbolista que va jugar a ser un déu / EFE Mor Maradona, el futbolista que va jugar a ser un déu / EFE

Per a cada imatge d'un Maradona pecador, perdent els papers, es podran recordar alguns dels gols més bonics de la història. Ell va ser l'home que podia convertir un escalfament en un espectacle. Amb una pilota als peus, Maradona va ser el millor. Quan sortia del terreny de joc, perdia el nord, convertint en una divinitat pecadora. I, com tota religió, al final la qüestió serà tenir fe. Milions de persones en tenen. Quan el 1994 va donar positiu per dopatge, en llocs com Bangladesh es van fer manifestacions. Milions de persones ja ploren aquest profeta dels pobres. L'home que es va revenjar dels anglesos per la Guerra de les Malvines, el millor jugador de tots els temps. El futbolista que va donar alegria durant dècades amb el seu joc, però que mai va aconseguir ser feliç a casa. Com va dir ell mateix en retirar-se, "he intentat ser feliç jugant i fer feliç a la gent. Crec que ho he aconseguit". Tenia raó.