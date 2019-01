Marc Gasol: "No asseguro res sobre el meu futur, només donar-ho tot a la pista"

El pivot català Marc Gasol ha parlat amb l'agència EFE després del primer partit de l'any del seu equip, els Memphis Grizzlies, afirmant sobre el seu futur que "quedi quan quedi a Memphis, ho donaré tot". El mitjà dels germans Gasol, de 33 anys, té encara contracte en vigor amb els Grizzlies per dues temporades més, però és conscient que dins del món de l'NBA tot pot canviar en qualsevol moment, per això mai es pot avançar la frase d'"aquest serà el meu últim equip com a professional".

"El que si tinc molt clar és que en els pròxims mesos o anys, vull donar al meu equip tot el que tinc. Això és una cosa de la que estic ben segur, al final mai se sap és el que pot passar en aquest esport".

Gasol se sent més il·lusionat que mai amb la nova reconstrucció que ha iniciat l'equip aquesta temporada i de la que pensa que la seva filosofia principal és la de tornar a estar en els 'playoffs'. "Tot això em fa sentir molt, molt bé", ha admès Gasol, que ha jugat sempre amb els Grizzlies des de que va abandonar Europa. "Estic content perquè l'equip té de nou un objectiu de 'playoffs' molt clar, encara que treballem en la química de l'equip i en la identitat, que sobretot, en atac, ens falta una mica, perquè la majoria de les peces són noves, però bo, content, i animat".

Sobre les seves estadístiques personals, Gasol ha dit que"això dels números no sé com funcionen. Tant me fa, el que més m'importa i em preocupa és guanyar partits, ajudar l'equip a estar aquí dalt i la resta per al meu és una cosa secundaria. Es tracta d'un joc col·lectiu, i encara que els premis o mencions individuals estan bé, però sol valen quan ganes", ha subratllar Gasol, que en el que va de temporada té mitjanes de 16,1 punts; 8,6 rebots i 1,4 taps.