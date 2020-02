"M'agradaria dir una cosa als idiotes que fan crits racistes: foteu-vos"

El racisme continua sense ser expulsat dels estadis de futbol. Portugal ha viscut l'últim cas d'aquesta plaga aquest cap de setmana, quan el davanter francès Moussa Marega va decidir abandonar la gespa al ser insultat per aficionats del Vitória de Guimarães. Marega, autor del gol que va donar el triomf al Porto, se'n va anar del terreny de joc veient com els seus propis companys d'equip l'intentaven convèncer perquè seguís a la gespa.

Marega abandona o relvado no D. Afonso Henriques contra a vontade de colegas e equipa técnica #LigaNOS #VSCFCP

🎥⏱ https://t.co/q8tCRvjMxS pic.twitter.com/vRd7LfTtme — VSPORTS (@vsports_pt) February 16, 2020

Utilitzant les xarxes, el francès va explicar: "M'agradaria dir una cosa a aquests idiotes que van a l'estadi a fer crits racistes: foteu-vos. També li dono les gràcies a l'àrbitre per no defensar-me i per ensenyar-me una groga perquè defenso el meu color de pell. Espero no trobar-me'l mai més en un camp de futbol, vostè és una vergonya". Molts exjugadors del Porto, futbolistes d'altres equips o aficionats s'han solidaritzat amb Marega, fill de malians. El Porto ha publicat un comunicat i un vídeo contra el racisme, mentre que el seu entrenador, Sérgio Conceição, explicava en roda de premsa que donava suport a la decisió del seu jugador argumentant que els altres jugadors havien decidit seguir jugant per evitar una sanció. "És una vergonya el que ha passat, l'han insultat des de l'escalfament".

El partit era molt important per al Porto, ja que el líder, el Benfica, havia perdut a casa amb l'Sporting de Braga, cosa que permetia als dragons situar-se a un sol punt del liderat en cas de derrotar el Vitória. I així va ser, gràcies al gol de Marega. Però un cop va fer el gol, va decidir marxar al veure com els insults racistes anaven a més. Marega, que la temporada 2016/17 havia jugat precisament al club de Guimarães, va veure com els seus companys i alguns rivals li deien que continués jugant. Però ell va decidir marxar, encarant-se amb aficionats, mentre el seu entrenador, Sérgio Conceição, cridava al públic "Això és una vergonya". Alguns aficionats locals van corejar el seu nom encarant-se amb altres que insultaven el davanter.

Polítics de dretes, contra Marega

Al final, el Porto va canviar Marega i el partit va acabar amb la victòria del Porto. La Federació Portuguesa va anunciar que investigarà el cas i valorarà fer canvis a les normatives per combatre el racisme. El president del Vitória, Miguel Pinto Lisboa, va dir: "Estic en contra del racisme, però alguns jugadors del Porto han provocat avui". També hi van dir la seva els ultres del Vitória en un comunicat: "Som un grup amb gent de totes les races, serem blancs i negres [els colors del club], però mai serem Marega i Conceição".

La major part de clubs de futbol i partits polítics van donar suport a Marega, excepte el líder del partit populista de dretes Chega, André Ventura, que va definir Marega com un "hipòcrita".