Márquez, Dr. Jekyll i Mr. Hyde a l’Argentina

Des que el 2014 el Mundial de MotoGP va aterrar al circuit de Termas de Río Hondo, a l’Argentina, els aficionats del motociclisme han vist les dues cares de Marc Márquez en aquest traçat: capaç del millor, com les curses que hi va protagonitzar el 2014 i el 2016, en què va guanyar, però també del pitjor, com l’any passat, amb penalitzacions i vivint l’últim episodi de la lluita entre ell i Valentino Rossi. La cursa de la temporada passada a Termas de Río Hondo, de fet, és segurament un dels pitjors moments des que el de Cervera va arribar a MotoGP. Un cúmul de despropòsits van acabar amb el català fora dels punts a final de cursa i amb Rossi assegurant a la roda de premsa que el pilot d’Honda era “perillós” i que li feia “por” estar a la pista amb ell.

La cursa de l’any passat, però, ja va començar del revés per als seus interessos, ja que a Márquez se li va calar la moto a la graella de sortida. Va aconseguir arrencar i es va situar altra vegada al seu lloc. Ell va assegurar que un comissari li havia dit que ho podia fer, però direcció de cursa el va sancionar amb un ride through i va passar de liderar la cursa a caure fins a la dinovena posició. Aquella va ser la primera de les tres penalitzacions que va rebre. I és que, emprenyat, va tornar a pista disposat a remuntar posicions fos com fos. La segona penalització va arribar quan va estar a punt de fer caure Aleix Espargaró per un avançament al límit. Llavors va ser castigat amb la pèrdua d’una posició. Direcció de cursa encara el va sancionar un cop més: per l’avançament sobre Valentino Rossi que va acabar amb l’italià per terra (i amb la seva enemistat anant una mica més enllà). La sanció va arribar amb la cursa ja acabada: 30 segons, l’equivalent a un altre ride through. “No he fet res voluntàriament. No he volgut fer caure ningú ni he anat a buscar ningú”, es defensava. Márquez va anar a demanar disculpes a Rossi al seu box, però l’italià no les va acceptar. De fet, ni el va rebre. “No és sincer perquè després ho torna a fer”, va apuntar Il Dottore. Així, després d’haver remuntat fins al cinquè lloc, Márquez va acabar la cursa argentina 18è, sense sumar cap punt.

El de l’any passat no va ser l’únic zero que va sumar Marc Márquez a Termas de Río Hondo. El 2015 va caure després de xocar, un cop més, amb Valentino Rossi, en el que es va considerar una acció de cursa. I el 2017 va haver d’abandonar a la volta quatre quan anava líder destacat després de caure tot sol per haver perdut adherència. “Arribo amb confiança”, va dir Márquez, que va afegir que l’objectiu, després de perdre la primera batalla amb Andrea Dovizioso a Qatar, era “sumar el màxim de punts possible”.