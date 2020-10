Mascaretes per ofegar el covid-19 i l’esport

L’esport professional ha hagut de redefinir-se des de la convicció que el coronavirus és un element més de les planificacions a curt i mitjà termini. L’esclat de la pandèmia reclamava grans acords per mantenir l’actual establishment econòmic i fer bo el jugar sí o sí que només s’entén des de la calculadora. El minutatge dels protocols confirma que la sensació de seguretat és inexistent i que les inèrcies convencionals ja no funcionen. El mirall havia de ser el sistema que va utilitzar la Lliga de futbol per finalitzar la temporada postconfinament. La intenció era únicament un punt de partida.

El creixement dels rebrots amenaça directament la seva suficiència. El control setmanal via PCRs ajuda a definir els focus de contagi a temps real, no a prevenir-los. La NBA va demostrar que la inversió milionària de construir una ciutat bombolla és l’única solució real per evitar el sold out. La resta són pseudoalternatives que s’hereten de l’àmbit social sense la possibilitat de mantenir les distàncies de seguretat, una ventilació adient i la desinfecció d’elements que passen de mà a mà. Del fortí de Disney als esports d’elit europeus hi ha un abisme que ha potenciat la supervivència sense raonaments científics.

Escenificar el caos

L’Asobal va fer tangible la setmana passada la falta de rumb organitzant el primer partit d’elit entre dos equips amb mascareta per normativa de la Junta de Castella i Lleó. “No va ser lògic. Dur mascareta en un esport de contacte així no té sentit. Ens ho vam trobar. La metge ens va enviar un missatge quan estàvem fent la migdiada abans de concentrar-nos per dir-nos que agaféssim les mascaretes per jugar. Nosaltres vam parlar-ne en paral·lel i ens pensàvem que era una broma. Quan vam arribar al vestidor ens van confirmar que havíem de dur-la, i que si es trencava o es mullava ens en donarien una de nova”, explica el jugador de l’Ademar de Lleó Natan Suárez.

651x366 Ademar de Lleó i Sinfín jugant un partit amb mascaretes / ADEMAR DE LLEÓ Ademar de Lleó i Sinfín jugant un partit amb mascaretes / ADEMAR DE LLEÓ

El central català detalla la intrahistòria kafkiana de la victòria contra el BM Sinfín i d’una mesura de despatxos descontextualitzada. “Notes una falta d’aire molt evident. Et fatiga. En el primer tram de l’escalfament vam fer dos esprints i alguns companys anaven preguntant si algú més estava cansat. No podíem més. Era com, bé, hauré de demanar el canvi al minut 2. Però es que no era la solució, no estem en un nivell que pots regalar minuts. Al final tots vam fer el mateix: quan t’ofegaves, te la treies de la boca i a seguir. Al descans, el meu company d’armariet va haver de posar-se gel al cap perquè no recuperava el pols”, recorda Suárez.

La seva reflexió no se centra en l’elitisme estètic de les modes. Les mascaretes obstrueixen les vies respiratòries en un pic d’activitat aeròbica. El seu ús no pot ser arbitrari, perquè té un impacte directe en la salut de l’esportista. “Les mascaretes a l’esport professional no són convenients. No hi ha un risc mortal, però l’organisme no treballa en una situació correcte. Té uns condicionants que t’afecten directament. Implica tenir menys quantitat d’oxigen i una acumulació de carboni a la mascareta. Això fa que l’aire que tornes a respirar tingui una càrrega extra de carboni”, diu el doctor Joan Vives, responsable dels serveis mèdics del BM Granollers.

La imposició de les mascaretes va ser un experiment amb gasosa (i perillós) que va derogar el mateix òrgan administratiu de la comunitat lleonesa quatre dies després de l’autorització. La federació espanyola assenyala a l’ARA que va liderar la gestió per revertir el vistiplau. Sobre el futur, amb mig calendari d’Asobal aplaçat pels positius de covid-19, silenci. Cedeixen la responsabilitat al pla del Consell Superior d’Esports, que a l’agost va permetre que els equips de Madrid s’exercitessin amb mascareta “per moments sota el control de la Guàrdia Civil”, explica el barceloní Adrià Cumplido, de l’IKASA BM de Divisió d’Honor Plata.

La comunitat mèdica alerta que convertir en tendència l’ús de la mascareta pot provocar quadres clínics delicats en professionals que pateixin anomalies cardíaques i respiratòries. “Si tu tens un factor que impedeix que el teu rendiment respiratori no tingui unes dades normals, el fet d’afegir un element extra com la mascareta pot fer que el perjudici sigui més gran. Ara s’està començant a investigar sobre aquestes hipòtesis. Compte”, insisteix el doctor Vives.