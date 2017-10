Hamilton té el quart Mundial a 71 voltes

Tenint en compte com han anat els últims Grans Premis de Fórmula 1, es fa difícil pensar que Lewis Hamilton no tornarà de Mèxic amb el títol de campió del món. El cas és que, quan encara queden tres curses per acabar la temporada, la d'aquest diumenge (20.00 h, Movistar+ i Vodafone) i dues més, el cap de files de Mercedes en té prou sent cinquè per cantar victòria. I resulta que de les 17 carreres disputades fins ara, només en una l'anglès ha obtingut un resultat pitjor al que el conduiria a la victòria –un setè lloc a Mònaco–. Si no hi ha un daltabaix, l'anglès celebrarà el seu quart títol mundial a l'Autódromo Hermanos Rodríguez, on sortirà des de la pole.

Ja fa dies que Hamilton ho té a tocar. De fet, tenia un primer 'match ball' el cap de setmana passat als Estats Units. Llavors les opcions eren remotes, perquè depenien del resultat de Sebastian Vettel. Després de guanyar a Austin i d'ampliar l'avantatge fins als 66 punts –el dia que Mercedes s'assegurava el títol de constructors–, ara sembla vist per a sentència. De fet, Hamilton també seria campió en el cas que acabés novè i que Vettel no guanyés la cursa.

Però el tarannà de Hamilton no és el d'un pilot especulador i a qui li agradi treure la calculadora. No va amb el seu estil. A l'anglès li agrada ser campió com els campions: creuant primer la línia de meta. I aquest és l'objectiu que es va fixar abans de començar els entrenaments previs a Mèxic. "Vaig pensar-ho, que en tenia prou sent cinquè per guanyar. Però llavors vaig recordar que les sensacions no són les mateixes que guanyar acabant primer. Aquest és el meu propòsit: vaig venir a Mèxic per ser el número u. I res més", deia Hamilton, amb màxima confiança.

A Vettel, per tant, no li queda més remei que encendre totes les espelmes possibles i resar perquè s'obri el miracle. El de Ferrari ho va tenir a tocar, però els dos abandonaments a les curses de Singapur i el Japó el van deixar ferit de mort. De moment, Vettel sortirà primer, gràcies a una millor volta d'1 minut, 16 segons i 488 mil·lèsimes, 86 menys que l'holandès Max Verstappen (Red Bull), que sortirà al costat, segon, per davant precisament de Hamilton.

Si es fan bons els pronòstics i Hamilton aconsegueix el títol, serà el seu quart campionat, després dels que va obtenir amb Mercedes el 2014 i el 2015, i del que va guanyar a McLaren el 2008. D'aquesta manera igualaria els quatre de Vettel (campió entre el 2010 i el 2013 amb Red Bull) i els quatre del francès Alain Prost (vencedor amb McLaren el 1985, 1986 i 1989, i amb Williams el 1993). Per davant només hi quedarien l'argentí Juan Manuel Fangio (5) i l'alemany Michael Schumacher (7).