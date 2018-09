Messi: "Tenim una plantilla per ser forts sense dependre de cap nom propi"

Messi, suplent contra l'Athletic, ha afirmant al final del partit que "hem fet mèrits per guanyar, ja al primer temps. El seu gol ens ha complicat el partit, però hauríem pogut guanyar, és una pena". Ara, l'argentí ha reconegut certa preocupació: "Portem poc de lliga, cal pensar en el partit de dimecres, però sabem que cal millorar moltes coses, però tot just estem a l'inici de temporada, cal paciència".



"No estem moly preocupats, però sabem que cal millorar coses. Cal estar més forts en defensa, no és possible que ens facin gols sempre" ha analitzat Messi, reconeixent que la seva suplència estava pactada amb Valverde per descansar. "Tenim plantilla i jugadors per guanyar partits, per ser forts sense dependre de cap nom propi. Com ha estat històricament el Barça" ha sentenciat.