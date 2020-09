Messi es centra en la pretemporada i ha estat el primer jugador en arribar a l'entrenament

A les 16h en punt de la tarda, Leo Messi arribava a la ciutat esportiva Joan Gamper. Després de negar-se a entrenar durant una setmana en la que intentava aconseguir la sortida del club, l'argentí es posa a les ordres de Ronald Koeman per primer cop, tot i que serà un entrenament atípic.

A pocs dies per l'inici de la lliga, la normativa de la competició obliga avui a tots els jugadors a fer-se tests PCR. Per la major part de futbolistes serà ja el tercer, doncs el primer va ser el passat diumenge 30 d'agost, el primer dia que Messi va quedar-se a casa. L'argentí s'ha fet un test aquest cap de setmana, ha donat negatiu, però tal com indica la normativa, després del primer test haurà d'entrenar uns dies en solitari, fins que es faci el segon. La seva presència al primer partit amistós del Barça de Koeman, el proper dissabte contra el Nàstic a l'estadi Johan Cruyff (19h) és encara un misteri.

Messi comença a adaptar-se a les noves rutines, ja que Koeman demana als jugadors arribar una hora abans dels entrenaments. Aquests primers dies farà molta feina física a un Barça on encara falten alguns internacionals, com De Jong, qui juga avui amb els Països Baixos contra Itàlia.