Messi està per sobre de qualsevol nou sistema (3-1)

Victòria del Barça en el segon partit de pretemporada. L'equip blaugrana va superar el Girona per 3 a 1 gràcies a dos gols de Leo Messi i un de Philippe Coutinho. Ronald Koeman va augmentar la càrrega física de determinats futbolistes a 10 dies de l'inici de la temporada oficial i va comprovar, per si tenia dubtes, que el talent de l'argentí estarà per sobre de qualsevol canvi de sistema que vulgui implementar.

L'alineació culer per al segon test de pretemporada no va ser gaire diferent a la del primer. Koeman va mantenir el 4-2-3-1, el seu dibuix de capçalera, i va fer quatre canvis de nom en relació al partit de dissabte passat contra el Nàstic de Tarragona. En defensa, Araujo va entrar a l'eix en substitució de Lenglet, fet que va desplaçar Piqué al perfil esquerre, on no se li recordaven partits des dels anys de Guardiola com a tècnic. Al mig, De Jong –en el lloc d'Aleñá– i Busquets van formar una parella de migcentres amb força pinta de titular al primer partit de Lliga. I a dalt, Messi va ocupar el fals nou amb Griezmann a la mitjapunta i Trincao i Coutinho –en comptes de Pedri i Dembélé– per les bandes.

La selecció del tècnic per al front d'atac no va contribuir a obrir gaire el camp ni a fixar els centrals rivals, però va servir per començar a ensumar certa complicitat entre Messi i Trincao. El portuguès no és precisament Luís Figo –compatriota seu– a l'hora de buscar el desequilibri individual amb el lateral de la seva banda, però sí fa moviments interessants que són un caramel per a la visió del 10 argentí. Així va néixer l'1 a 0, que va arribar després d'una pèrdua del Girona en zona sensible. Messi va tenir uns segons a la frontal gironina per copsar els espais al seu voltant i va trobar l'ex de l'Sporting de Braga, que va picar a l'esquena de Mojica per plantar-se sol a l'àrea petita, on va assistir Coutinho, que va rematar a plaer a la xarxa. Minuts abans, el brasiler, amb bon to, havia tastat el travesser de Juan Carlos.

El Girona, amb una alineació formada per diversos jugadors amb un futur incert a Montilivi, es va esforçar en tapar els passadissos interiors a camp propi i pressionar els pivots del Barça mitjançant l'exblaugrana Gumbau i l'imponent Ibrahima Kebe. De Jong, que en teoria juga amb un sistema que li és propici, va patir amb el marcatge de la dupla de migcampistes visitant. Fruit de la feina de desgast a la zona ampla, Jairo i Samu van arribar un parell de vegades abans del descans a les immediacions de Neto amb perill, però sense idees per superar la defensa del Barça, en què va destacar un imperial Araujo. Amb Stuani, absent per uns problemes a l'esquena, la història potser hauria sigut diferent.

60 minuts per als teòrics titulars

La falta de pólvora, però, només va afectar al Girona. I el motiu principal d'aquesta diferència el va posar, com no, Messi, autor de dos gols que van compensar la falta d'harmonia del Barça en el joc. És a dir, una mica la història de sempre en els últims anys. Tot i que encara és lluny de la seva millor versió, el 10 va obrir el compte personal amb un golàs just abans de la mitja part. Escorat a la banda esquerra de forma puntual, es va guanyar una posició de xut des de 20 metres i, amb la cama dreta, va ajustar la pilota al pal llarg de Juan Carlos, que només va poder fer l'estàtua mentre va veure com la pilota acabava a la xarxa. L'acció va provocar aplaudiments a la llotja en família de l'Estadi Joan Cruyff, que va comptar amb la presència de Josep Maria Bartomeu.

Koeman va mantenir els mateixos 11 jugadors d'entrada a la segona part. I potser per aquesta baixada de revolucions, i per l'embranzida dels canvis del Girona –amb Granell al capdavant–, De Jong no va estar prou precís per salvar una de les poques pressions altes que va fer l'equip de Francisco. Jairo va interceptar una mala passada de l'holandès i va assistir Samu, que va batre Neto amb un xut creuat. Ara bé, l'esperança blanc-i-vermella per intentar empatar va durar només els cinc minuts que va trigar Messi en tornar a batre la porteria de Juan Carlos. Va ser altre cop des de fora de l'àrea, però en aquest cas amb l'esquerra i en col·laboració de Ramalho, que va desviar la trajectòria de la bola. I sense despentinar-se, esclar.

La segona unitat blaugrana –només Araujo i Neto van completar els 90 minuts– va entrar al partit amb el 3 a 1 al marcador l'hora de joc. Va deparar la parella Aleñá-Riqui Puig al mig del camp, molt dinàmica, i bons minuts de Konrad i Pedri. Sobretot el canari, que va actuar amb llibertat a la mitjapunta, va generar perill en tres ocasions que van exigir José Suárez, porter suplent del Girona i ex de La Masia. L'ex del Las Palmas va demostrar, com a mínim en aquest segon test de pretemporada, més connexió que no pas Dembélé, que no va desbordar ni un sol cop Franquesa per la seva zona. Tot apunta que el francès començarà el curs a la banqueta.